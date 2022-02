​Donetsk e Lugansk, os trunfos de Putin

No imprevisível tabuleiro ucraniano, a decisão de Putin de reconhecer como países independentes as duas auto-proclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, além de representar, na prática, o fim dos acordos de Minsk de 2015, pode antecipar o início de uma operação militar em larga escala. O reconhecimento chega depois de semanas de tensão, com 180 mil soldados russos rodeando a fronteira da Ucrânia e com a ameaça da invasão a impender em cima da mesa.



Não se trata de uma decisão totalmente inesperada. Putin já havia aludido, a semana passada, a alegados ataques à sua população e na reunião desta segunda-feira do Conselho de Segurança em Moscovo, como seria antecipável, todas as intervenções foram no sentido de satisfazer as exigências dos líderes separatistas, favorecendo o reconhecimento de Donetsk e Lugansk como estados independentes.

Na ronda de intervenções no Conselho de Segurança russo, o mais explícito foi o ex-presidente e ex-primeiro ministro Dmitri Medvedv, “sabemos o que acontecerá se as repúblicas de Donetsk e Lugansk forem reconhecidas. A pressão será ilimitada, mas saberemos resistir. Na opinião de Medvedv, “O Ocidente pedirá para regressar ao diálogo sobre segurança estratégica se a Rússia apoia o Donbass, como já sucedeu em 2008, tendo em conta a intervenção russa na Ossétia do Sul e Abecásia”. Afinal, a referência a um cenário idêntico, o reconhecimento das regiões separatistas da Geórgia, causando como a guerra de agosto russo-georgiana, o primeiro grande momento de deterioração da relação da Rússia com o Ocidente, desde o final da guerra fria.