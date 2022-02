"A vida não é garantida". De juiz turco a refugiado

A ausência do adeus aos pais

Em lágrimas e de voz embargada, Aslan partilha que quando chegou à ilha grega ligou à família. “Disse-lhe: Pai, desculpa, eu não te disse, mas tive de vos abandonar. Foi um momento muito difícil.”

Teme pela vida dos pais. “Até agora eles têm estado bem, mas não podemos ter a garantia que vai ser sempre assim. A minha mãe e o meu pai não devem ser procurados pela polícia pelo menos enquanto durar o recurso da minha condenação”. Questionado sobre se tinha como objetivo seguinte levar os pais para os Países Baixos, afirma, “acho que eles não querem sair da Turquia, têm 70 anos e não querem sair. Eu encorajo-os a visitar-nos quando conseguirem”.

O juiz-refugiado não teve coragem de lhes contar que está num campo de acolhimento. “Disse que arrendámos uma casa linda, não os quis tristes e preocupados. Depois de uma vida longa, digna e de muito trabalho, orgulhosos do filho que já viram preso e que agora está num campo de refugiados. Não lhes contei nada”, confessa.

A um passo da liberdade

Na primeira tentativa de saída de avião da Grécia (com um falso passaporte português) rumo a Bruxelas tudo corria bem até uma hospedeira de terra perceber que o passaporte era falso. “Quando ela olhou para o documento rapidamente percebeu que era falso. Chamou logo a polícia grega que me levou para o seu gabinete. Disseram-me que conheciam a minha realidade, que não iriam fazer nada e pediram-me para abandonar o aeroporto. Não me fizeram nada”.

A segunda tentativa acontece, em agosto, noutra ilha grega, Creta, onde usou o passaporte sérvio falso. “Vesti-me de forma elegante, com uma mala de mão e o jornal New York Times debaixo do braço, para dar ideia de uma pessoa normal” e já na porta de embarque a hospedeira suspeitou que o passaporte era falso. Fez um compasso de espera e olhou para ele. “Então o que se passa? Tenho de embarcar. Ela olhou para mim e deixou-me seguir. Fiquei radiante, porque tinha, finalmente,conseguido!”. Rumou à Holanda onde já tinha chegado a família.