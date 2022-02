“Algum país será louco a ponto de começar uma guerra?” José Milhazes rejeita hipótese

Problemas internos não lhe faltam...

Para dar uma ideia do que é atualmente a economia russa, ela é sensivelmente entre 15 a 20% da economia norte-americana. O PIB per capita fica abaixo da Itália e da Espanha, e muito perto do português. As infraestruturas têm sofrido algum desenvolvimento, mas nada que se compare com as necessidades reais do país. Em termos de desenvolvimento científico, a Rússia está muito longe de países desenvolvidos como a China, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul.

É verdade que a Rússia tem poderosíssimos e fortíssimos hackers, mas acho que ainda ninguém viu um computador portátil fabricado na Rússia ou um telemóvel. Para além disso, tem um outro problema.

A Rússia continua a viver muito à sombra da exportação do petróleo e do gás, que é uma dependência sempre arriscada, porque uma queda brusca do petróleo e do gás nos mercados internacionais pode provocar-lhe sérios problemas.

E face a esse impasse, o que é que acha que Moscovo vai fazer neste caso da Ucrânia?

A opção pela invasão é possível. Não podemos excluir essa possibilidade quando temos uma corrida ao armamento e um aumento de tropas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, e na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia.

Mas se me pergunta a minha opinião, eu acho que, por enquanto, a Rússia não vai atacar a Ucrânia porque a Rússia não tem nada a ganhar, e pode perder muita coisa. É um risco extremamente grave. É verdade que Putin gosta de arriscar, mas também sabemos que ele gosta de arriscar quando sabe que vai ganhar.

Para além disso, se optar pela invasão, teria que manter um exército, um aparelho repressivo muito grande na Ucrânia, porque na Ucrânia vai haver resistência. E é preciso lembrar que territorialmente a Ucrânia é igual à França e à Alemanha juntas. Imagine a quantidade de tropas que será preciso para controlar um território desses. Já para não falar que a Rússia ficará internacionalmente isolada e sujeita a sanções.