Angela Merkel, "a Poderosa". "Autocratas como Putin e Trump tentaram derrubá-la, mas falharam sempre"

A primeira mulher chanceler da Alemanha não se limitou a liderar a maior economia da Europa, foi durante anos a voz do Ocidente, enfrentou ditadores e deixou decisões históricas. Depois de décadas dedicadas ao serviço público, sai para a casa de sempre. Não se conhecem fortunas acumuladas nem enche os jornais com escândalos políticos ou pessoais.



Em entrevista à Renascença, Kati Marton, antiga correspondente da ABC News e autora da biografia de Merkel agora publicada em Portugal, conta quem é a mulher que saiu da Alemanha Oriental para se tornar a mais poderosa do Ocidente.

Kati Marton avisa que “A Chanceler – A Notável Odisseia de Angela Merkel” não é um livro político, também não é uma autobiografia. Explica como conseguiu ultrapassar as várias barreiras que protegem a privacidade de Merkel, uma das personalidades públicas mais reservadas da atualidade, e revela quem é a mulher por detrás da política.

Pelo meio fica ainda o legado da chanceler, as medidas emblemáticas e episódios que a definem. Uma mulher que deixou a vida política ativa como entrou, de forma discreta. No final, deixou uma lição de democracia a muitos políticos que teimam em se perpetuar no poder.

Quem é Angela Merkel? Como é a mulher que marcou o destino da Alemanha, da Europa e do Mundo?

Angela Merkel foi a mulher mais poderosa, eu diria, na história. Ela tornou-se a primeira mulher chanceler da Alemanha e, na verdade, tornou-se chanceler da Europa, numa altura em que o velho continente enfrentava múltiplas crises: desde as financeiras, à crise migratória, passando pela ascensão do populismo, do extremismo de extrema-direita. Ela defendeu os valores das democracias do Ocidente, quando estavam sob a ameaça tanto de Moscovo como de Washington, de Putin e de Trump.

Merkel teve a mestria de negociar ao mais alto nível, sem ceder no que mais importava, soube manter os inimigos à distância certa, incluindo próximo dela, e aproveitou as crises para avançar com medidas arrojadas.

Como é que Merkel conseguiu ser a mulher mais poderosa e manter, ao mesmo tempo, a discrição, na época que mais promove a partilha?

Ela tornou-se a mulher mais poderosa do mundo ao colocar o trabalho à frente de si mesma, ela praticou uma política livre de egos, tudo o que importava era fazer o trabalho, não ganhar dinheiro, riquezas ou fama. Ela não se interessa por isso.

Merkel demonstrou que é possível manter a privacidade neste papel público e demonstrou isso ao não partilhar a vida privada. Ninguém no círculo interno, incluindo a família, fala sobre ela.