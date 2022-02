Amnistia Internacional acusa Venezuela de crimes contra a Humanidade

Pandemia agravou condições de vida

O povo venezuelano já vivia numa situação difícil, mas a Amnistia Internacional aponta que "tudo ficou pior" com a chegada da pandemia da Covid-19.

"As pessoas estão a passar muito mal. A pandemia causou o que veio causar em todo o mundo. Imagine-se, a acrescentar a tudo isso, ainda houvesse instabilidade política, violência nas ruas, supermercados sem produtos nas prateleiras e farmácias sem medicamentos", explica, Pedro Neto.

"Ao medo da doença, acrescenta-se o medo de se poder manifestar", refere, ainda, à Renascença.

O diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal afirma mesmo que muitas dessas manifestações nem são políticias, "mas sim humanitárias". "As pessoas vão para a rua pedir pão", diz.

"As manifestações são muito reprimidas pelas autoridades policiais, pelos militares e por guerrilhas. Intervêm com muita violência. Carregam sobre as pessoas e prendem-nas", descreve, Pedro Neto.