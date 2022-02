Sem violência, polícia tenta vencer manifestantes pelo cansaço, conta embaixador português

Milhares de manifestantes continuam a ocupar o centro da capital canadiana, Otava. O movimento Freedom Convoy (Comboio da Liberdade) começou a 29 de janeiro, com o protesto dos camionistas contra a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação para atravessar a fronteira com os Estados Unidos.

Mas daí para cá ganhou apoios de outras pessoas que também contestam as medidas sanitárias decretadas pelo governo de Justin Trudeau. E inspirou protestos noutras cidades e províncias do Canadá.

Garantem que vão ficar e fazer-se ouvir com as buzinas dos camiões 24 horas por dia, até ver as suas reivindicações atendidas.

A polícia não tem meios para enfrentar os manifestantes e agora, a estratégia, é vencê-los pelo cansaço, através do bloqueio ao fornecimento de combustível, essencial para combater o frio. Essa é a ideia do embaixador de Portugal no Canadá, João da Câmara, que falou com a Renascença.