Rodrigo de Matos, cartoonista. "Vivemos uma debandada de portugueses de Macau"

Aos 46 anos, Rodrigo de Matos é um dos grandes cartoonistas portugueses da sua geração. Nasceu em Angola e viveu 15 anos no Brasil. Estudou em Portugal e reside desde 2009 em Macau.

No final do mês passado, Rodrigo conheceu mais um ponto alto da carreira como cartoonista, quando pela primeira vez viu um desenho seu na primeira página do jornal francês "Le Monde". Em 2014, já tinha sido galardoado, na Bélgica, com o Grande Prémio no concurso Press Cartoon Europe.

Há mais de uma década no território que foi governado pelos portugueses até 1999, e dono de uma "caneta" mordaz, o cartoonista lança um olhar sobre como Macau está a viver a pandemia e as restrições sanitárias (e não só) que criaram "uma bolha" naquela cidade do sul da China.

A situação da comunidade portuguesa e o "apertar do ferrolho" à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa são temas de que não foge.

Como tem sido viver em Macau estes anos de Covid-19? Que alterações houve na forma de vida?

Houve algumas alterações bastante prejudiciais para a vida que nós tínhamos. Mas penso que será muito dentro do que aconteceu em todo o mundo, os encerramentos de fronteiras.

A economia de Macau ressentiu-se bastante por estar tão baseada na indústria do jogo e na vinda de turistas da China Continental, que durante meses a fio esteve interdita. Toda essa indústria sofreu um abate grande, houve imensos despedimentos. Deixou de haver trabalho para toda a gente. E com ela, todas as outras [indústrias] associadas, satélites, sofreram por tabela. Houve muita gente a perder trabalho, a perder negócios.

A grande enchente de gente que costumava haver, deixou de haver [n.d.r. Macau chegou a ter mais de 30 milhões de visitantes por ano]. A cidade deixou de estar tão congestionada, o trânsito passou a fluir um pouco melhor e andar em determinadas zonas, em que antes era difícil, devido ao grande afluxo de gente, voltou a conseguir fazer-se.

Foi uma oportunidade para redescobrir a cidade?

Exatamente. Mas penso que isso não chegou para compensar o que se perdeu.