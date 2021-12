Sucessor de Merkel apresenta-se à Europa. Quem é Olaf Scholz?

Scholz quer Alemanha na frente da transição climática

O acordo de coligação governamental atribui também um lugar de destaque à luta contra as alterações climáticas.

No passado sábado (04 dezembro), num congresso extraordinário de ativistas do seu partido SPD deixou a mensagem de que se a Alemanha, uma das maiores economias do mundo, não acelerar a transição energética, “ninguém desenvolverá as tecnologias e ninguém mostrará aos outros como fazê-lo”, disse.

“Fazemo-lo por nós próprios mas, ao mesmo tempo, fazemo-lo por todos os outros, porque somos nós que mostramos o caminho (…), como um dos países industriais mais prósperos do mundo, com as tecnologias mais modernas e os melhores cientistas”, sublinhou no mesmo encontro.

O social-democrata atribui um lugar de destaque à luta contra as alterações climáticas e prevê o objetivo da eliminação acelerada do carvão a partir de 2030, bem como alcançar 80% de eletricidade produzida de energias renováveis.