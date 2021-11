Ómicron. O que sabemos da nova variante da Covid-19

Quando é que apareceu a nova variante, detetada no continente africano?

A variante B.1.1.529 foi identificada na terça-feira, 24 de novembro, e qualificada “como preocupante” devido ao alto número de mutações, que podem levá-la reduzir a imunidade das populações. Foi nesse dia comunicada a existência à Organização Mundial de Saúde (OMS).

A nova estirpe foi relacionada a um aumento de casos na província de Gauteng, na África do Sul, uma área urbana que engloba Pretória e Joanesburgo, nas últimas duas semanas.

Esses dois fatores colocaram-na rapidamente no radar das instituições internacionais.

“Na verdade, tudo começou com um paciente do sexo masculino com cerca de 33 anos”, disse Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica da África do Sul, à BBC no domingo, acrescentando: “Ele disse-me que só [esteve] extremamente cansado nos últimos dias e ele tem essas dores no corpo e um pouco de dor de cabeça”.

Onde é que apareceu?

A sequenciação da nova estirpe foi feita por investigadores sul-africanos, liderados pelo brasileiro Túlio Oliveira, mas a primeira amostra foi coletada pela primeira vez no Botsuana, a 11 de novembro.

Porque é que os cientistas estão preocupados?

A variante tem mais de 30 mutações na proteína de pico - a chave usada pelo vírus para desbloquear as células do nosso corpo - mais do que o dobro do número transportado pela Delta, que atualmente é predominante.