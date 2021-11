"Não deve haver uma rejeição liminar da energia nuclear à escala mundial", avisa Matos Fernandes

A tecnologia elétrica é a que neste momento é a que está mais disponível e para os veículos pesados talvez seja o hidrogénio verde. Não conseguiremos chegar lá só com a tecnologia. Tem que haver uma alteração no comportamento das pessoas, com o objetivo de utilizarem mais os modos de transporte suave e coletivo.

Uma fatia muito significativa das questões ambientais coloca-se na produção e no consumo e por isso temos que, a cada passo, sermos consumidores mais responsáveis. Temos que rejeitar o descartável e se hoje ele está - e bem - muito focado no plástico , tem que ser rejeitado de uma maneira geral. Não podemos imaginar que vamos continuar a ter à nossa disposição um conjunto de produtos que se usam uma só vez e que depois vão para o lixo.

Este é o desafio desta geração. Não vamos conseguir a neutralidade carbónica sem um esforço. Temos que nos esforçar e comprometer. Isso é válido nas políticas públicas, em que os governos e as autarquias têm que saber fazer os investimentos certos. É válido para as empresas que têm que se descarbonizar e que encontram agora no PRR uma boa parcela de dinheiro para o poder fazer. E é também válido para o conjunto das pessoas e das famílias que, por exemplo, no domínio da eficiência energética, estão a fazer os seus investimentos. No âmbito do PRR, o Governo já distribuiu mais de 10 milhões de euros para a melhoria da eficiência energética de edifícios.

Temos que ser coerentes neste discurso. Os portugueses sabem bem o que são as consequências das alterações climáticas. Já perdemos 13 kms quadrados de costa nos últimos 30 anos. Nos inquéritos que anualmente são lançados pelo Banco Europeu de Investimentos sobre o grau de preocupação dos europeus com as alterações climáticas, Portugal tem o maior numero de pessoas preocupadas. 80% diz estar preocupado ou muito preocupado com as consequências das mudanças no clima.