Boyan Slat é menos conhecido do que Greta Thunberg, mas quer despoluir os oceanos até 2040

Chama-se Boyan Slat e, à primeira leitura, será um nome que lhe diz pouco ou nada. Mas este jovem de 27 anos é uma versão masculina de Greta Thunberg e concebeu o Ocean CleanUp, uma organização ambiental de engenharia, sem fins lucrativos, com sede nos Países Baixos, que desenvolve tecnologia para extrair plástico dos rios e dos oceanos.

Nos últimos dias, este projeto conseguiu atingir o recorde de quatro toneladas de plástico do Oceano Pacífico.

Boyan Slat criou um dispositivo que, para além de retirar plástico do mar, retira, também, lixo dos rios para que não chegue aos oceanos.

Trata-se de uma embarcação movido a painéis solares que dispõe de uma espécie de rede para apanhar o plástico.

Para já, o Ocean CleanUp dispõe de dois intercetores, na Indonésia e na Malásia, locais onde, segundo Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, “faz todo o sentido este tipo de equipamento”.

"Os ganhos são maiores exatamente em países do sudeste asiático, onde temos uma concentração de plásticos maior, porque, também, temos uma concentração populacional muito grande", pelo que o efeito deste projeto nestas regiões "é muito mais visível e mais efetivo, porque temos aí uma quantidade muito maior de plástico concentrado do que na nossa zona do Atlântico", refere, nestas declarações à Renascença.

O passo seguinte será instalar mais mecanismos de recolha de plástico do mar no Vietname e na República Dominicana, locais onde existem autênticos mares e rios de plástico.