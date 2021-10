Expo Dubai. Arranca o primeiro grande evento global com público, desde a pandemia

A Expo 2020 abriu as portas ao público, esta sexta-feira, no Dubai, Emirados Árabes Unidos, com participação portuguesa.

Este é o primeiro mega evento global desde o início da pandemia, onde são esperados 25 milhões de visitantes.

A Expo Dubai, que termina em 31 de março de 2022, reúne mais de 200 participantes, incluindo 192 países, organizações multilaterais, empresas e estabelecimentos de ensino, durante 182 dias.

Localizado no sul do Dubai, o espaço conta com 4,38 quilómetros quadrados, dois dos quais são áreas fechadas.