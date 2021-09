De Lisboa a Deli, estudantes saem à rua para exigir "justiça climática já"

Os estudantes do mundo voltaram a manifestar-se esta sexta-feira no âmbito da Greve Climática Global, ou "Fridays For Future", para exigir mais ambição na resposta às alterações climáticas.

Os protestos desta sexta-feira surgem num ano em que cheias na Europa Central, incêndios na Turquia e na Grécia, temperaturas recorde nos Estados Unidos e no Canadá, entre muitos outros fenómenos, lançaram novos alertas sobre o risco da crise climática para a sobrevivência do planeta.

Em Portugal, houve protestos um pouco por todo o país, com o destaque a ir para Lisboa - à semelhança do que já se tem verificado em protestos anteriores organizados pela Greve Climática Estudantil.

Algumas centenas de estudantes partiram do jardim Amália Rodrigues, no topo do Parque Eduardo VII, e fizeram a marcha até ao Jardim do Arco do Cego. Pelo meio, pararam em frente ao Liceu Camões, onde alguns estudantes em intervalo juntaram-se à greve.