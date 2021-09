Portuguesa em La Palma. "Todas as ruas e as casas estão cheias de cinza"

Era por volta das 15h15. Paula Alexandre Ferro, de 59 anos, a viver em La Palma nos últimos cinco, estava a assistir televisão. Durante um direto, ela e muitos outros habitantes do arquipélago das Canárias assistiram ao evento que deixou milhares de pessoas desalojadas.

"Estava a ver uma reportagem. De repente, por trás da jornalista que fazia o direto, subiu o vulcão", conta, à Renascença.

A população local estava avisada, "com oito dias de antecedência", da possível atividade do vulcão Cumbre Vieja, mas ninguém previu que "entrasse em erupção de forma tão rápida".

"No domingo de manhã começaram a desalojar as pessoas com dificuldade de mobilidade, assim como quintas de gado", em antecipação da erupção, explica.

A língua de lava tem uma largura "de mais de um quilómetro" e a altura chega a ultrapassar os 15 metros.

E, apesar de já terem passado três dias, desde a erupção, Paula Alexandre Ferro diz ouvir constantes explosões vulcânicas "de dia e de noite".

A portuguesa diz estar "tranquila", por viver numa zona fora de perigo e com pouca probabilidade de vir a ser atingida pela lava.



No entanto, a cinza que se espalha pela por toda a ilha pode trazer outros riscos.

"Todas as ruas e as casas estão cheias de cinza. Temos de ter todas as janelas e as portas fechadas. E esperemos que não chova, porque aí sim teremos um problema. A reação que pode haver entre os gases e a água pode provocar ácido sulfúrico, entre outros", avisa, à Renascença.

A nuvem de cinza cobre todo o vale de Aridane, onde fica a maior cidade da ilha: Los Llanos de Aridane.