O calmo adeus de Angela Merkel, a chanceler "pragmática"

Pragmática, prudente e, por vezes, bastante polémica. Angela Merkel está de saída da política ativa. É uma saída calma.



Em Portugal, ainda estão frescas as memórias de quando Merkel, durante a crise do euro e as intervenções da troika, exigiu aos parceiros da União Europeia (UE) que fizessem os "trabalhos de casa". Mas uma recente pesquisa do European Council on Foreign Relations mostra que os portugueses estão entre os três primeiros povos europeus que escolheriam Merkel para um cargo de "presidente" da Europa. Na Alemanha, a chanceler continua a ser a política mais popular.

Dois terços dos eleitores estão satisfeitos com o trabalho da chanceler nos últimos 16 anos, segundo uma sondagem publicada este verão.

"Em termos gerais, os alemães gostam de alguém que lhes inspire confiança e que se paute pela estabilidade. É por isso que a chanceler foi popular durante tanto tempo", afirma o politólogo Manuel Becker em declarações à Renascença.

A chanceler não teve "grandes visões ou ideologias", mas trouxe "calma" e geriu "bastante bem" as crises dos últimos anos na Alemanha e na União Europeia, comenta Stefan Kornelius, um dos biógrafos de Merkel.

Porém, foi também no tempo de Merkel que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) entrou para o Parlamento federal, e não dá sinais de sair. Em setores como o digital, a Alemanha está hoje bastante atrás de outras nações, porque, dizem os críticos, se "poupou demasiado" durante os mandatos de Merkel. E na UE ainda há feridas por sarar.

O "enigma" Angela Merkel

Antes de Merkel, os jornais e as revistas costumavam dissecar as aventuras e desventuras privadas do chanceler Gerhard Schröder, que chegou a envolver-se numa polémica com uma agência de notícias por causa de um artigo sobre a sua cor de cabelo.

Angela Merkel é bastante mais discreta. Sabe-se que a chanceler casou duas vezes e não tem filhos, gosta de jardinagem e de óperas de Wagner, composições de Bach, mas pouco mais.

Annette Schavan, amiga de longa data de Merkel, conta que, longe dos holofotes da vida pública, Merkel é uma pessoa séria e atenta àqueles que a rodeiam: "É também uma pessoa muito alegre. No seu círculo de amigos, essa alegria e vivacidade é visível. O peso do cargo não a tornou insensível", diz em entrevista à Renascença.