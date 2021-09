"Facada nas costas". EUA, Reino Unido e Austrália assinam acordo polémico de submarinos

A necessidade americana de continuar a bater à porta de Pequim é tal que a administração Biden está disposta a fazer uma exceção às suas prioridades nucleares.

Os submarinos que serão vendidos à Austrália são nucleares, não no armamento, mas no abastecimento. Podem permanecer submergidos durante meses e usam urânio altamente enriquecido, semelhante ao usado em bombas nucleares, o que torna este veículo num moderno resquício da Guerra Fria. Basta substituir União Soviética pela China.

Os EUA têm promovido uma política de desnuclearização dos seus reatores, pelo menos passando a usar urânio menos enriquecido e menos passível de ser usado em armas e bombas.

No entanto, este acordo com a Austrália vai diretamente contra essas ideias. A última vez que os EUA partilharam este tipo de tecnologia foi em 1958, com o Reino Unido. A Austrália goza de uma partilha que nem mesmo a Coreia do Sul, um dos principais aliados dos americanos, tem o luxo de gozar.

Uma facada no Eliseu e no coração da Europa

As críticas francesas não se destinaram apenas aos EUA e à falta de diálogo. A França tinha já preparado, em 2016, um acordo com a Austrália para o fornecimento de submarinos "tradicionais", sendo que este novo acordo para a compra de submarinos nucleares é, diz o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, uma "facada nas costas" do Governo de Paris.

O acordo de 2016 entre França e Austrália será agora cancelado, sendo que previa a construção de 12 submarinos convencionais e os australianos já gastaram cerca de 1,5 mil milhões de euros no programa, segundo apontou a Reuters.

Para complicar mais a situação com um dos seus principais e mais antigos aliados - a França é um aliado dos EUA desde a fundação do país, apoiando os colonos americanos na guerra de independência -, o acordo entre americanos, australianos e britânicos surge depois do discurso de Ursula von der Leyen na Comissão Europeia, a preconizar e defender um esforço militar conjunto na União Europeia.