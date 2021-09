Portuguesa que viveu o 11 de setembro: "Perdemos a inocência"

O 11 de setembro de 2001 ainda vive na memória do povo norte-americano, 20 anos depois. No entanto, também houve portugueses que viveram os atentados terroristas, em Nova Iorque.

É o caso de Isabelle Coelho-Marques, luso-americana, filha de pais portugueses, que vive nos Estados Unidos (EUA), desde 1993.

Na altura, tinha 29 anos e trabalhava no Consulado Geral de Portugal, em Nova Iorque.

A caminho do trabalho, nessa manhã, estava longe de imaginar o que estava prestes a acontecer. "Nesse dia, estava a acabar de chegar a uma estação de comboios. Optei por apanhar um táxi e foi aí que o condutor me contou que um avião tinha embatido numa das Torres Gémeas. Como o inglês do senhor não era muito bom, por isso achei que ele tinha percebido mal e não levei a sério", recorda, à Renascença.

Mesmo assim, ao olhar pela janela do transporte, Isabelle via sinais de que algo, de facto, se tinha passado.

"Quando estávamos a caminho do escritório, passamos por um banco que tinha ecrãs na montra e estavam muitas pessoas paradas a olharem para a televisão", conta.

Ao chegar ao Consulado, outras pessoas disseram à lusa-americana que o primeiro avião tinha batido no World Trade Center, apesar de, no momento, "pensar-se que se tratava de um acidente" e não "saber-se que tipo de avião se tratava e se tinha sido um impacto forte ou pequeno".

Pouco tempo tinha passado, quando a equipa de segurança do edifício contou que houve um segundo impacto, de outro avião.

"De imediato, houve um pedido de evacuação do edifício. Quando cheguei ao rés-do-chão, já andava a polícia a percorrer as ruas, de carro com altifalantes, para avisar que as pessoas se deviam dirigir para as extremidades da ilha, ou seja, perto da água", explica Isabelle.

Os telefones pararam de funcionar, enquanto um mar de pessoas saía de prédios e caminhavam ou conduziam até aos locais indicados pelas autoridades. As pessoas "iam calmas", até que caiu a primeira Torre.

A luso-americana não tinha visto o acontecimento "e nem acreditava que algo assim pudesse acontecer. Era surreal".

No entanto, quando Isabelle chegou à periferia da ilha, viu a nuvem da poeira e, pouco depois, assistiu à segunda Torre a cair.

"As pessoas choravam, incrédulas. Estranhos abraçaram estranhos. Pairava no ar o choque. Recordo-me, nitidamente, de todos estarem só a olhar para a frente, em silêncio", lembra.