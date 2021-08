De aclamado a acusado: a queda em desgraça do governador Cuomo

A decisão está nas mãos de Carl E. Heastie, o speaker do Senado estatal de Nova Iorque. Heastie também pediu a Cuomo que se demitisse e, segundo o New York Times, reuniu-se com membros da assembleia para discutir a decisão de exonerar o governador.

Essa investigação do Senado também estará próxima de estar concluída, segundo confirmou Heastie na terça-feira, apesar do New York Times avisar que a investigação poderá durar um mês.

Mesmo com uma possível longo tempo de espera - à abertura do processo de exoneração, seguir-se-á um julgamento e depois um voto do Senado estatal -, os próprios democratas estão confiantes de que Cuomo será afastado do lugar.

Amy Paulin, democrata da assembleia do Senado de Nova Iorque, disse ao NYT que seria "impossível" não avançar com o processo de impeachment.

"O governador tem de se demitir, e se não se demitir, vamos ter de avançar com o processo de exoneração", afirmou Paulin.