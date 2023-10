Dani. ‘É o Cruijff quem escolhe o número 14 para mim no Ajax’

Fez um documentário há uns tempos e ligou-me para aparecer. Depois fui ao Qatar em trabalho para o Mundial 2022 e encontrei-o. Disse-me, 'foste o único jogador que me fez uma finta daquelas, quase caí para trás. Nunca mais me fizeram uma coisa daquelas'.

Muito obrigado pelo convite e à Rádio Renascença , é um gosto conversar contigo. E obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Para mim, esse foi o golo mais difícil que marquei na carreira porque vem de um lançamento lateral e nada de extraordinário resulta de um lançamento: ou perdes a bola ou devolves ao teu colega. Foi o Mariano quem fez o lançamento. Aproximei-me dele e, à conta de muita confiança, minha e passada por toda a equipa, pedi-lhe a bola. Vieram logo dois jogadores argentinos e eu libertei-me. Depois é a intuição que me leva por ali fora, é a paixão pelo jogo, é a tua capacidade, a tua irreverência, a tua capacidade de acreditar. Não tens receio, não tens medo. Tudo isso vem de ti, vem da alma, da tal confiança em ti, da tal confiança da equipa em ti. Lembro-me que passei pelo Juan Pablo Sorín antes de chegar ao guarda-redes e, de vez em quando, falo com ele.

E foi este que, espantado com a sua técnica, o seu ritmo e o seu estilo, lhe deu autorização para vestir a camisola 14 na segunda época de Dani em Amesterdão (leu bem, sim senhor, autorização; porque isto dos mestres é coisa séria e respeitável) – na primeira época, era o 21 com Carvalho escrito nas costas. Seja como for, Daniel da Cruz Carvalho tem o seu lugar na história. Nas passarelas do futebol. É a sua marca registada. Ouçamo-lo.

Se virarem o disco ao contrário, também podem ver o lado B, o lado bom. Os dois golos de cabeça ao Rangers (4-1 para o Ajax) na sua estreia na Liga dos Campeões, lançado por Van Gaal. A explosão de alegria por decidir um dérbi londrino entre Tottenham e West Ham (0-1). O orgulho de ter sido campeão espanhol da 2.ª divisão, treinado por Luis Aragonés, esse decano do futebol que deu o título europeu à Espanha em 2008. A fantástica oportunidade de ter sido aposta de José Mourinho no Benfica. E aquele golo de 30 metros no Atlético Madrid-Ajax, também para a Liga dos Campeões, ainda hoje no top 10 dos melhores de sempre do Ajax, entre uns de Van Basten e outros de Cruijff.

Aconteceu em Abril 1995, em pleno Mundial sub-20, de boa memória para Portugal, terceiro classificado. Como dizem os brasileiros, a Dani só lhe faltou fazer chover. Além do título de segundo melhor marcador da prova (Bota de Prata), foi eleito o segundo melhor jogador (Bota de Ouro), atrás de um obscuro Caio, brasileiro que nunca se conseguiu impor no futebol europeu. A Dani, podem queixar-se de muitas coisas, de exibições apagadas, de golos falhados, de expulsões absurdas, como aquela no Rapid Viena-Sporting, precisamente no dia do seu 19.º aniversário. Podem, e devem.

Ele, Dani. Não, não o outro de que também se fala, o das passagens de modelo, o das noitadas. Desse, não há vídeos, nem referências, só conversa de taberna. Falo do Dani futebolista. Aquele que, uma vez, pegou na bola do meio-campo e aí fintou logo dois argentinos junto à linha lateral, depois mais um, a seguir outro, até que lhe apareceu o guarda-redes e tocou-lhe por entre as pernas. Não é Maradona (este fintou seis ingleses), é Dani. Marca registada.

Dani. Esse mesmo, aquele português cuja carreira futebolística se podia assemelhar a um monitor de batimento cardíaco, pela quantidade de altos e baixos. Deslumbrou-nos (a nós portugueses, a nós amantes do futebol, a nós cidadãos do mundo) em 1995, no Mundial do Qatar sub-20, deixou-nos de boca aberta quando anunciou o adeus ao futebol, aos 27 anos de idade. Podíamos estar aqui a escrever páginas e mais páginas sobre ele.

Porque é profissional. Naquele Mundial, tínhamos de dar tudo para chegar ao próximo nível e chegámos. No Mundial anterior, em 1993, na Austrália, ficámos em último lugar no grupo e voltámos para casa mais cedo que o previsto, ainda por cima sem qualquer vitória. Quem se salvou dessa selecção? O Porfírio e mais alguém?

É, sim, já treinávamos isso desde os 15 anos. Foi uma ideia do mister Nelo Vingada, ele tinha essa jogada na cabeça e meteu-nos a treinar aquilo. Ele e o Agostinho Oliveira estavam sempre ali em cima de ti, a incentivar-te, a picar-te, a mandar bocas. E o próprio Rui Caçador também. Então nós treinávamos aquilo, o partir para a bola ao mesmo tempo, o empurrar um ao outro. Só que nunca tínhamos feito num jogo. Naquele dia, eu e o Bruno Caires decidimos 'epá, vamos fazer hoje'. Foi o 3:0 e, antes, tinha marcado o 2:0 de canto directo. Fiquei de braço no ar a apontar para a minha mãe, que estava na bancada. Quando cheguei ao Ajax, falaram-me desse golo. Holanda, não é?

Também, sim. A Espanha tinha Raúl, Etxeberría e De la Peña. E o Brasil tinha o Zé Elias. Que pés e parecia o Redondo, sempre de cabeça levantada. Sempre com o pé esquerdo, pau, pau, pau. E eu a marcá-lo com 30 e muitos de febre. Estávamos mortos, todos. Depois desidratados. Chegou uma altura em que já não tínhamos mais força. Tínhamos muitos jogadores bons, que driblavam fácil dois ou três adversários e conseguiam sair rapidamente para o ataque. Nesse jogo, não tivemos a mínima hipótese.

Tínhamos três ou quatro jogadores adoentados, eu incluído, e jogámos com um calor. Ainda agora estava a ler sobre o GP Qatar na Fórmula 1 sobre as queixas dos pilotos e os 40 graus à noite e os 60/70% humidade. Nós jogámos com 110 de humidade. Não se conseguia respirar, era terrível. E depois havia o Havelange, que era o presidente da FIFA e nesse dia senti pela primeira vez o que era frustração de uma arbitragem tendenciosa. O jogo foi até aos 98 ou 99 minutos, até ao Brasil. Foi uma coisa ridícula. Eles marcaram pelo Caio, que foi eleito o melhor jogador do Mundial quando havia outros, muitos outros. A Argentina tinha Ibagaza.

Quando sai o guarda-redes, meto a bola por entre as penas e foi um golo extraordinário. Deu-nos uma confiança para o resto do Mundial. Mas o melhor em campo desse jogo foi o Quim, o nosso guarda-redes fartou-se de defender. Ele, os postes e a trave. A Argentina tinha uma equipa bestial, fantástica, jogava muito muito muito à bola.

Só o Porfírio, acho.



Sabíamos que aquela era a nossa oportunidade de ser alguém daí para a frente. E lembro-me de estarmos a perder com Honduras no primeiro jogo da fase de grupos. Marcámos primeiro, eles deram a volta antes do intervalo e houve um colega meu que me disse 'por favor, por favor, faz alguma coisa'. Precisamente por isso, a necessidade de passar a fase de grupos era o mínimo dos mínimos. Demos a volta na segunda parte e ganhámos 3:2. No jogo seguinte, Honduras apanhou uns nove ou sete da Holanda. Connosco, estavam fresquinhos e deram tudo. Nós passámos as Honduras ali à tangente e ficámos a pensar que ainda faltavam Argentina e Holanda. Portanto, passámos o adversário tecnicamente mais fraco, mais acessível.

Agora é que vinham as dificuldades. E passavas será que vou passar a fase de grupos, será que vou dar jogador, será que vou ter mais oportunidades. E depois há a lógica do futebol, que não é nenhuma ciência exacta. Por muito que acredites em ti, há adversários. Aquilo à nossa frente não são pinos, eles mexem-se e também fazem o seu trabalho. Então, lembro-me perfeitamente de apanhar uma bola no meio-campo, com o Madureira ao pé de mim, e comecei a driblar em slalom. Finto um, dois, o guarda-redes e faço 2:2 sempre com o Madureira ao meu lado a incentivar-me. Mal a bola entra, ele agarra-se a mim e diz umas palavras que não posso dizer aqui. Só depois da meia-noite, ahahah. Esse sentimento do Madureira é transversal àquela selecção, éramos amigos, todos amigos. Vê-se nos festejos.

E vê-se isso no jogo do 3.º e 4.º lugares com a Espanha.

Eischhhhh, esse jogo é espectacular. Na primeira parte, 2:0 para eles. Marcava eu o De la Peña. Ele dá-me duas [hesita na palavra], duas cuecas, vou dizer mesmo essa palavra. Ele dá-me duas seguidas e quase caí. Só pensei ‘epá, este rapaz joga tanto tanto tanto à bola.’ Eles fazem dois-zero. Ao intervalo, juntámo-nos no balneário, nos chuveiros, e conversámos. ‘Eles parecem que andam de moto e nós de triciclo. Não, fogo, não, não vamos sair daqui a perder. Vamos lá, vamos lá com tudo e ganhámos 3:2. Dois golos do Nuno Gomes e um meu.’ Foi uma coisa. Aquilo veio da alma, veio do coração.

Era uma Espanha com Raúl, Etxeberría, De la Peña e ainda Michel Salgado, não é?

Ele marcou-nos um golo, o Michel marcou-nos. O Raúl já jogava na primeira equipa do Real Madrid, aquilo [do Mundial] já não era aquela coisa. A Holanda, por exemplo, já não levou Seedorf nem Davids. Mas lembro-me deles no Euro sub18, no ano anterior. E não me sai da cabeça uma jogada dele em que leva a bola à frente com os nossos maiores quatro matulões nas costas dele. O Seedorf, pffffff [Dani faz uma careta como quem diz ‘esse menino era um fenómeno’]. Ele tinha umas pernas [Dani alarga as mãos]. Que cabedal. E já tinha saído do Ajax, já tinha jogado na Sampdoria, ia ainda fazer história no Real Madrid, Milan e por aí fora. É um porreiraço e, por acaso, fala português. Aprendeu a falar.

Vieste do Qatar e, dois meses depois, ganhas a Taça de Portugal pelo Sporting. Estavas no banco?

Estava, sim, ganhámos 2:0 ao Marítimo. Ainda fui aquecer, mas quem entrou foi o Sá Pinto. Para o lugar do Iordanov, se não me engano.

Foi ele quem marcou os dois golos dessa final.

Exacto, foi ele.