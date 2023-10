Dani. ‘É o Cruijff quem escolhe o número 14 para mim no Ajax’

Só o Porfírio, acho.



Sabíamos que aquela era a nossa oportunidade de ser alguém daí para a frente. E lembro-me de estarmos a perder com Honduras no primeiro jogo da fase de grupos. Marcámos primeiro, eles deram a volta antes do intervalo e houve um colega meu que me disse 'por favor, por favor, faz alguma coisa'. Precisamente por isso, a necessidade de passar a fase de grupos era o mínimo dos mínimos. Demos a volta na segunda parte e ganhámos 3:2. No jogo seguinte, Honduras apanhou uns nove ou sete da Holanda. Connosco, estavam fresquinhos e deram tudo. Nós passámos as Honduras ali à tangente e ficámos a pensar que ainda faltavam Argentina e Holanda. Portanto, passámos o adversário tecnicamente mais fraco, mais acessível.

Agora é que vinham as dificuldades. E passavas será que vou passar a fase de grupos, será que vou dar jogador, será que vou ter mais oportunidades. E depois há a lógica do futebol, que não é nenhuma ciência exacta. Por muito que acredites em ti, há adversários. Aquilo à nossa frente não são pinos, eles mexem-se e também fazem o seu trabalho. Então, lembro-me perfeitamente de apanhar uma bola no meio-campo, com o Madureira ao pé de mim, e comecei a driblar em slalom. Finto um, dois, o guarda-redes e faço 2:2 sempre com o Madureira ao meu lado a incentivar-me. Mal a bola entra, ele agarra-se a mim e diz umas palavras que não posso dizer aqui. Só depois da meia-noite, ahahah. Esse sentimento do Madureira é transversal àquela selecção, éramos amigos, todos amigos. Vê-se nos festejos.

E vê-se isso no jogo do 3.º e 4.º lugares com a Espanha.

Eischhhhh, esse jogo é espectacular. Na primeira parte, 2:0 para eles. Marcava eu o De la Peña. Ele dá-me duas [hesita na palavra], duas cuecas, vou dizer mesmo essa palavra. Ele dá-me duas seguidas e quase caí. Só pensei ‘epá, este rapaz joga tanto tanto tanto à bola.’ Eles fazem dois-zero. Ao intervalo, juntámo-nos no balneário, nos chuveiros, e conversámos. ‘Eles parecem que andam de moto e nós de triciclo. Não, fogo, não, não vamos sair daqui a perder. Vamos lá, vamos lá com tudo e ganhámos 3:2. Dois golos do Nuno Gomes e um meu.’ Foi uma coisa. Aquilo veio da alma, veio do coração.

Era uma Espanha com Raúl, Etxeberría, De la Peña e ainda Michel Salgado, não é?

Ele marcou-nos um golo, o Michel marcou-nos. O Raúl já jogava na primeira equipa do Real Madrid, aquilo [do Mundial] já não era aquela coisa. A Holanda, por exemplo, já não levou Seedorf nem Davids. Mas lembro-me deles no Euro sub18, no ano anterior. E não me sai da cabeça uma jogada dele em que leva a bola à frente com os nossos maiores quatro matulões nas costas dele. O Seedorf, pffffff [Dani faz uma careta como quem diz ‘esse menino era um fenómeno’]. Ele tinha umas pernas [Dani alarga as mãos]. Que cabedal. E já tinha saído do Ajax, já tinha jogado na Sampdoria, ia ainda fazer história no Real Madrid, Milan e por aí fora. É um porreiraço e, por acaso, fala português. Aprendeu a falar.

Vieste do Qatar e, dois meses depois, ganhas a Taça de Portugal pelo Sporting. Estavas no banco?

Estava, sim, ganhámos 2:0 ao Marítimo. Ainda fui aquecer, mas quem entrou foi o Sá Pinto. Para o lugar do Iordanov, se não me engano.

Foi ele quem marcou os dois golos dessa final.

Exacto, foi ele.