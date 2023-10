Manuel Fernandes. "Quando disse ao Cintra que queria o Mourinho na equipa do Robson, deu uma resposta à Sousa Cintra: ‘ele é do Benfica’"

Noventa minutos no banco?

Fiquei chateado, triste. Não fiz nada para prejudicar e foi injusto o que me aconteceu. Mas ele reconheceu no fim e veio a correr atrás de mim, no final do jogo. E disse-me ‘já fiz porcaria, a partir de agora és tu e mais dez.’

E depois?

Voltei a jogar e o Jordão é que começou a ser afastado. Isso tudo acontece no ano em que ganho a Bola de Prata. Também há mérito do Manuel José na conquista, mas fiquei surpreendido com aquilo que me fez nas Antas. Não lhe custava nada falar comigo sobre uma ideia nova, só acho que merecia uma justificação pelo passado no clube e por ser o capitão. Mas, pronto, já passou e dou-me bem com o Manuel José.

O Manuel tinha quantos anos?

35. Nessa época, marquei todos os penáltis. Nove em nove, acho. Nas outras épocas, deixava os penáltis para os outros. Gostava de os ver felizes: Jordão, Sousa, Saucedo. E também deixava os livres directos para os outros. Porque também gostava de marcar livres.

Marca um ao Braga na final da Taça de Portugal, não é?

É verdade, e essa final é especial porque pedi ao Allison para jogar o tempo todo e, assim, subir à tribuna para levantar a Taça. Nunca o tinha feito e queria muito fazê-lo. Acontece que tinha um problema de pubalgia há já algum tempo e aquilo era desconfortável. Por isso, pedi ao Allison para não me substituir sob qualquer pretexto. Estamos a ganhar e ele faz uma substituição. Quando olho para o número nove, digo-lhe que não, não saio. E, afinal, era uma brincadeira do Allison: ele queria tirar o 6 e mandou virar o número. Ahahah.

De volta aos seus 35 anos, é também aí que marca quatro ao Benfica nos 7:1?

[faz contas de cabeça] Foi, sim. Só fiz 36 no final dessa época 1986-87.

O Manuel fez sete remates à baliza, quatro deram golos seus e os outros três deram golos dos outros, em recargas.

Pois é, o 1:0 é um remate meu, defesa do Silvino e recarga do Mário Jorge.

Como é que se explica esse 7:1 com 1:0 ao intervalo?

Vou dizer-te com toda a sinceridade, foi um dérbi como qualquer outro. Marcámos primeiro. Antes do intervalo, o Benfica tem uma oportunidade pelo Rui Águas, com defesa do Damas. Na segunda parte, faço o 2:0 ao primeiro poste na sequência de um canto do Zinho. Pedi especificamente ao Zinho para meter a bola no primeiro poste e antecipei-me ao Dito, acho. O Wando reduziu, de cabeça. Nós fizemos 3:1 e o Benfica caiu animicamente, bloqueou com nossos movimentos. Lembro-me de perguntar a meio do jogo ao meu amigo Oliveira [central do Benfica] ‘o que é que se passa?’ Nós nunca parámos e chegámos ao 7:1. E merecemos.

Essa veia goleadora continua no Vitória, em Setúbal.

Estou convencido que podia ganhar outra Bola de Prata se não me tivesse lesionado. Ainda fiz 16 golos em 20 jogos, o melhor marcador marcou 21.

E chega à selecção pelo Vitória.

Voltei a ser internacional.

Marca à Suécia?

Suíça, Suíça.

Isso, qualificação para o Euro-88. Volta a fazer dupla com o Jordão em Setúbal. E reencontra Allison, Meszaros.

O Fernando Oliveira [presidente do Vitória] liga para mim a dizer-me que o Allison só quer o Meszaros para a baliza. E eu digo-lhe ‘se está a pedir é porque tem bom gosto’. O Meszaros e o Damas foram os melhores que conheci.

E o Bento, por exemplo?

Estava sempre irrequieto, acelerado e tinha uns reflexos extraordinários. Só tive um problema com ele, naquele Sporting-Benfica. Acabou 3:1 para nós e acabámos por ir a um programa do Carlos Cruz na RTP para nos entendermos.

Qual foi o problema?

Há uma bola metida lá na frente, combino com o Lito e deixo o pé à saída do Bento naquela esperança de que ele largasse a bola. Como ele tinha levado não sei quantos pontos na cabeça em Famalicão, estava traumatizado e deu-me uma porrada. O árbitro só tinha uma solução: penálti e expulsão.

Falámos há pouco das decisões do João Rocha, de ouvir quem não deve. O Manuel, já como adjunto, também sente isso na pele.

[Manuel começa a acomodar-me na cadeira e a sorrir como que a adivinhar]

Salsburgo.

Gosto muito do Sousa Cintra, mas foi uma má decisão e foi muito mal aconselhado. Vou-te dizer se havia jogos que não merecíamos perder era aquele com o Casino: atirámos quatro bolas ao poste, ela não entrava por nada. Eles fizeram o 2:0 em cima do minuto 90, num remate de longe em que a bola espichou no gelo e passou pelo Costinha. Fomos para o prolongamento e ainda mandámos duas bolas ao poste, o Figo fez um jogo extraordinário. Num canto, eles fizeram o 3:0 e fomos eliminados.

E depois?

Antes de entrarmos para o avião, já me aproximei do Cintra para ouvir as opiniões de quem estava ao pé dele.

Quem?

Dirigentes, presidentes de núcleos. Ouvi o que eles estavam a dizer e o Cintra foi na conversa deles. Mais tarde, o Cintra disse que tinha sido a maior asneira da sua vida como presidente do Sporting. Quando íamos no avião, o presidente pediu à hospedeira para dar uma palavra. Logo aí disse para aí ‘vem aí confusão’. E o Cintra começo a dizer ‘meus queridos sportinguistas, hoje é um dia muito triste para todos nós e perdemos a eliminatória por culpa do Robson’. O Robson ouviu o nome dele e perguntou-me o que se passava. Pedi-lhe para esperar até ao fim.

E o fim?

Disse ao Robson ‘mister, me, you and José out’. O Robson estava incrédulo, não queria acreditar. Nem nós, nem ninguém. Íamos em primeiro lugar no campeonato.

E foram-se todos embora?

Eu era adjunto do Sporting. Quando chegou o professor Queiroz, disse-lhe que estava à vontade para ir embora e ele disse que não, ‘tu vais ficar aqui’. E eu disse-lhe que era adjunto do Sporting e queria ir para o banco de suplentes. No primeiro jogo, com o Beira-Mar, em Alvalade, ainda fui porque o [José Alberto ] Costa ainda não estava inscrito. No segundo, com o Benfica, na Luz.

O que se passou?

Sabia que ele não me ia levar para o banco nem tinha a coragem de o dizer. ‘Olha, Manuel, hoje é melhor ires para a bancada e faz os ataques do Benfica.’ Respondi-lhe ‘tu és maluco, vou mas é para o balneário e fico lá à espera que me levem a casa. E fui-me embora.’ Mas então eu era o adjunto do Sporting. Fui eu quem escolheu o Robson, o Cintra queria um francês e eu é que insisti num inglês.