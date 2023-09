António Simões. "Cultura do FC Porto é à base de uma agressividade física e também de inteligência"

Jogo de palavra, eis o pontapé de saída de mais um podcast da Rádio Renascença. À nossa frente, uma figura inimitável: António Simões, ainda hoje o mais jovem campeão europeu de clubes, aos 18 anos e 139 dias, marca alcançada em 1962, num 5:3 entre Benfica e Real Madrid, em Amesterdão.

A sua vida dará um livro. Afinal, o homem estreia-se pelo Benfica na decisão da Taça Intercontinental, vs. Peñarol, em Montevideo, estreia-se pelo Benfica na 1.ª divisão vs. Sporting e estreia-se pela seleção portuguesa vs. Brasil. Tudo grandes momentos, tudo clubes do alto. Como se isso fosse pouco, a sua camisola número 11 do Benfica está no museu do Manchester United, cortesia George Best.

Começamos por aí. Simões e Best trocam de camisolas em 1968, longe de saberem que se iriam encontrar na mesma equipa dos EUA daí a dez anos. Qual o sentimento de ver uma camisola sua no museu de um dos clubes mais históricos do mundo?

Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes e agradecer o convite para este novo programa que parece que vai ter interesse. Também agradeço a atenção que teve para comigo neste resumo do início da minha carreira. Obviamente que é uma honra, extremamente elegante, simpático e carinhoso estar exposto no museu do Manchester United. Mais tarde, na tal equipa dos EUA chamada San Jose Earthquakes, tive a oportunidade de conviver com o George Best como homem e ser humano, com virtudes e defeitos de qualquer um, e foi um privilégio porque posso falar sobre um rei do futebol.