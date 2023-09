António Simões. "Cultura do FC Porto é à base de uma agressividade física e também de inteligência"

Jogo de palavra, eis o pontapé de saída de mais um podcast da Rádio Renascença. À nossa frente, uma figura inimitável: António Simões, ainda hoje o mais jovem campeão europeu de clubes, aos 18 anos e 139 dias, marca alcançada em 1962, num 5:3 entre Benfica e Real Madrid, em Amesterdão.

A sua vida dará um livro. Afinal, o homem estreia-se pelo Benfica na decisão da Taça Intercontinental, vs. Peñarol, em Montevideo, estreia-se pelo Benfica na 1.ª divisão vs. Sporting e estreia-se pela seleção portuguesa vs. Brasil. Tudo grandes momentos, tudo clubes do alto. Como se isso fosse pouco, a sua camisola número 11 do Benfica está no museu do Manchester United, cortesia George Best.

Começamos por aí. Simões e Best trocam de camisolas em 1968, longe de saberem que se iriam encontrar na mesma equipa dos EUA daí a dez anos. Qual o sentimento de ver uma camisola sua no museu de um dos clubes mais históricos do mundo?

Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes e agradecer o convite para este novo programa que parece que vai ter interesse. Também agradeço a atenção que teve para comigo neste resumo do início da minha carreira. Obviamente que é uma honra, extremamente elegante, simpático e carinhoso estar exposto no museu do Manchester United. Mais tarde, na tal equipa dos EUA chamada San Jose Earthquakes, tive a oportunidade de conviver com o George Best como homem e ser humano, com virtudes e defeitos de qualquer um, e foi um privilégio porque posso falar sobre um rei do futebol.

Por falar em rei e EUA, não é verdade que o Pelé nutria por si uma grande admiração e até lhe tinha reservado uma alcunha?

É verdade, sim. E cheguei a falar com ele duas semanas antes da sua morte. Ele teve o cuidado e o interesse de falar comigo e fiquei muito sensibilizado. Dentro do campo, ele tinha um carinho muito grande por mim e deu-me para tratar por baixinho sempre que nos encontrávamos. Baixinho assim, baixinho assado. E há uma história muito bonita e interessante, jogava ele no Cosmos de Nova Iorque e eu no Minutemen de Boston. Ele estava no início da sua aventura nos EUA e a equipa era fraca. Bem, marcámos cinco golos.

Cinco-zero ao Cosmos.

Cinco-zero. A determinada altura, percebi que o Pelé estava completamente desapontado. Meu deus, estava zangado, coitado. E eu disse-lhe ‘você nunca chega a lado nenhum com esta equipa.’ E ele respondeu-me assim: ‘Está vendo, estou dando uma bola e devolvem-me uma abóbora.’ Veja bem a forma expressiva e bem-humorada como ele interpretou aquilo a meio do jogo. Mais tarde, tirámos uma fotografia lindíssima à civil. Tenho-a lá em casa, autografada por ele, e é daquelas memórias boas do futebol.

Já agora, e por falar em Pelé, recuamos até ao Mundial-66. O Simões marca ao Brasil num jogo em que Pelé já entra manco. Como é que foi a troca de palavras durante o jogo?

Nós tomamos conhecimento que o Pelé se tinha magoado no primeiro jogo do Brasil, com a Bulgária. Tanto assim é que nem jogou o segundo jogo, com a Hungria. Como perderam, vieram jogar desesperadamente porque o Brasil tinha de ganhar a Portugal por dois golos de diferença. Era uma missão difícil, tendo em conta que o Pelé não estava bem e entrou em campo a passo. Nós notámos isso, ele entra já a coxear. Bom, é claro que os brasileiros exploraram muito aquela entrada do Morais.

As entradas, foram duas.

Foram duas, sim, uma atrás da outra. E não as deviam ter feito. Nem a Pelé nem a ninguém. Não foi nada simpático, digamos assim. Anos e anos depois, o Pelé foi sincero comigo e disse-me: ‘baixinho, eu não estava em condições.’ A justiça do reconhecimento espontâneo e sincero do Pelé para comigo é outra grande vitória de Portugal nesse jogo do Mundial.

O Simões foi extremo-esquerdo, também deve ter apanhado uns defesas mauzinhos.

Era complicado, era. Mas como era irreverente e ainda jovem com os meus 17, 18, 19 anos, não tinha medo de nada. Recordo um episódio muito engraçado, em Guimarães, no pelado da Amorosa, com um lateral brasileiro chamado Caiçara. Não era assim um rapazinho muito bom de coser e provocou-me antes do jogo, à entrada do balneário. Ouvi uma coisa de ‘vou bater aí no baixinho, ele vai driblar e eu para cima dele’. Estava acompanhado pelo Mário Coluna, que me disse ‘deixa isso comigo, vai lá direito a ele, dribla e faz o que quiseres, deixa ele comigo.’ Fiquei com a moral em alta e plenamente convencido de que era possível passar por ele. E isso aconteceu. Ganhámos 4:3 e, por acaso, fiz um golo. Nunca fui um goleador. Chovia e havia imensas poças de água no pelado. Lembro-me perfeitamente de uma situação em que percebi com antecedência que a bola ia parar no meio de uma poça. Chego primeiro, pico a bola para sair da poça e ele [Caiçara] vem para fazer a tesoura. Deve ter escorregado ou qualquer coisa, abriu demais as pernas e saiu de campo com uma lesão na virilha. Passámos a jogar com mais um. São pequenas histórias que nós temos.

É isso que alimenta o futebol.

É mesmo. Tenho outro exemplo de um lateral, jogou no Vitória de Setúbal e Lusitano de Évora. Era o Polido e nunca passava por ele. Também sentia o mesmo com o Carlos Alberto Torres, da selecção brasileira. Parece que adivinhavam as minhas jogadas. Deixe-me partilhar uma coisa, ó Rui, sobre os meus três pilares da vida. O primeiro é a família, cresci dentro de uma casa com muito carinho e fraternidade. O segundo é a escola, estudava na Escola Emídio Navarro. Fui um excelente aluno, sobretudo a matemática, embora nunca tenha tirado um 20. Como tinha a mania de jogar à bola, falhava sempre uma conta ou assim. A minha professora de matemática ficava, nem imagina. O vício da bola era superior a qualquer matéria.

E o terceiro pilar?

O Benfica. Entrei no Lar do Jogador, conheci gente fantástica e cresci ao lado dos mais velhos como Coluna, Costa Pereira, Germano, Cavém, Mário João.

O que era o Lar do Jogador?

Era uma casa para jogadores solteiros do Benfica. Quando havia jogo, os casados também dormiam lá.

Entravam quando, os casados?

À sexta-feira.

Para um jogo ao domingo?

Isso mesmo, de sexta até segunda. Se houvesse jogo da Taça dos Campeões Europeus, ficávamos lá durante uma semana inteira.

E os horários?

Tínhamos de estar no Lar até às dez e meia da noite.