Casos como Tutti-Frutti são "prática comum" nas autarquias, diz Bacelar Gouveia

Há ali matéria problemática para dirigentes do PSD, como o líder da distrital, Ângelo Pereira?

Gostaria de afirmar a inocência dele até ao trânsito em julgado da sentença condenatória. [Mas] é preciso fazer uma avaliação política. Acho bem que as pessoas que estão nestas circunstâncias não exerçam cargos políticos ou partidários. Deve suspender ou demitir-se [de líder da distrital].

Concorda com Hugo Soares que pediu ao deputado Carlos Eduardo Reis, um dos acusados, que renuncie ao mandato?

Concordo. Renunciar ou suspender.

Dez anos para produzir uma acusação. O que é que isto diz da nossa justiça?

Não diz lá muito bem. Nove anos parece-me manifestamente excessivo.

Esta acusação fere o vereador Ângelo Pereira. Coloca em causa a reconquista da Câmara de Lisboa pelo PSD?

Acho que não. Penso que Carlos Moedas vai sair absolutamente ileso.

Hernâni Dias foi a primeira baixa no governo da AD. É um caso em que há um conflito de interesses que obrigava à demissão?

Fez bem. Mesmo na dúvida, penso que essa demissão se justificou para poupar o governo a um processo de desgaste político.

Não considera que houve demora na resposta do primeiro-ministro e do Governo?

É normal, é preciso avaliar as circunstâncias, falar com as pessoas. O que eu acho mais grave, no sentido de mais importante, não é isso. É a lei dos solos. Temos de ter muito cuidado e não transformarmos de repente os solos agrícolas em solos urbanizáveis. Isso significa uma fraude gigantesca do funcionamento do país e da construção no país. Tenho as minhas reticências em relação à lei como foi apresentada.

Esta quinta-feira Luís Marques Mendes formaliza a sua candidatura às eleições presidenciais. Tivemos o ex-ministro Ângelo Correia a defender uma candidatura do Almirante Gouveia e Melo. Como é que se posiciona?

O meu voto vai para Marques Mendes. Está a uma grande distância de vantagem em relação ao Almirante Melo, pelas suas capacidades políticas e pelo facto de eu não saber nada do Almirante. Não sei nada do seu modo de ver a política, como é que interpreta os poderes presidenciais. Presidir um país não é a mesma coisa que conduzir um submarino. O Parlamento precisa de uma pessoa com capacidade de diálogo horizontal e não de uma pessoa com autoritarismo vertical.