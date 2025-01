Vitória de Alexandra Leitão em Lisboa "não vai ser fácil", diz Leão. "Ser líder parlamentar é diferente de ser candidata a uma câmara"

No último ano, quantas famílias foram despejadas por causa de estarem envolvidos em crimes?

Não tivemos nenhum caso desses ainda. Felizmente.

E despejos relacionados com falta de pagamento reincidente das rendas?

Não houve recurso quase a despejo nenhum, foi tudo com base no plano de redução de dívidas. Agora faltam 20% que há dois anos nem sequer se dignam responder à Câmara. Aí sim, estamos a fazer todos os trâmites para os respetivos despejos. São casos que nós já detetámos de irregularidades de alugueres. O titular do contrato já nem sequer cá está e subalugou ao outro. Portanto, há negócios.

António Costa escreveu sobre si que "ofendeu gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS". Foi uma crítica muito dura.

Com todo o respeito, esse artigo até fala de imigração, quando eu não tinha falado sequer de imigração. Portanto, misturou assuntos. Porventura, alguém lhe escreveu o texto e assinou. Para mim, já digeri. Não esqueci, mas digeri.

Achou que foi injusto?

É muito injusto.

Ana Catarina Mendes, que é uma ex-ministra que também era muito próxima de António Costa, agora perante esta última entrevista sobre a imigração de Pedro Nuno Santos, diz que está a ver com pena a aproximação de Pedro Nuno Santos ao discurso da direita e da extrema-direita. O que é que está a acontecer no PS?

Se formos fazer uma sondagem aos militantes do partido, a grande maioria mesmo está com esta postura do Pedro Nuno Santos. Não vou comentar. Aquilo que disse já dentro do partido sobre os comentários de alguns camaradas não vou dizer aqui. O Pedro Nuno Santos está bem. Ele está certo. Está a olhar para o país de hoje e tem de encontrar soluções para os problemas de hoje. Foi isso que eu fiz na Câmara de Loures.

Não acha que Pedro Nuno Santos abriu aqui uma cisão grande no Partido Socialista - quando vemos pessoas ligadas ao anterior secretário-geral a fazer estas críticas, Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro - que pode vir a pôr em causa a sua liderança?

Então não falam do presidente do partido, Carlos César, e de outros camaradas?

Os “costistas” vão ficar a falar sozinhos, é isso?

Eu neste momento faço parte da mesa da Comissão Política Nacional do Partido. O PS é um partido que tem de ter respostas para os problemas de hoje. E não pode estar agarrado ao passado. É isso que o país espera que o Partido Socialista faça.