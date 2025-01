Direção Executiva do SNS "não está a correr bem", admite ministro Castro Almeida

Uma coisa é certa. Este governo tem a política de mexer o menos possível na administração pública. O governo tem de mexer nas políticas, tem que mostrar resultados, mas gosta de perder pouco tempo a mexer nas orgânicas. São complicações que desfocam o essencial que é trabalhar para as pessoas. Se tiver de as fazer, também terá que as fazer com o tempo.

A questão de haver ou não uma direção executiva no SNS é uma questão que pode estar sempre em aberto. É uma escolha, é uma solução atípica no quadro da nossa administração pública, mas que está por provar. A verdade é essa. Ainda não houve tempo de apurar os resultados, ver se funcionou bem, se funciona mal, se é uma mais-valia ou se não é uma mais-valia para o sistema de saúde.

Isto é um revés para a direção executiva do SNS, um órgão do qual o PSD nunca foi fã e criticou muito quando foi criado por António Costa? Isto pode ser o princípio do fim daquele organismo? São coisas diferentes. É preciso reconhecer que não está a correr bem. Demitiu-se a primeira pessoa que ocupou o lugar, demitiu-se a segunda. Está agora nomeado um terceiro, que temos esperança fundada que possa ter um perfil correto para o lugar.

Aliás, ele foi escolhido depois de uma seleção feita na CReSAP, que é o órgão independente do Estado que faz o recrutamento e que valida as intenções do Estado, do Governo, para a nomeação dos altos dirigentes do Estado. Analisou o seu perfil e deu parecer favorável à sua nomeação. E, portanto, o Governo nomeou, desconhecendo qualquer ilegalidade que possa existir.

São agora imputadas a Gandra d' Almeida situações que, a ser em verdade, ocorreram no mandato do Governo anterior. Este Governo não sabia, nem tinha como saber, que a acumulação de funções que ele exercia era ilegal.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade , da Renascença e do jornal Público, o governante diz que “a questão de haver ou não” uma Direção Executiva no SNS “pode estar sempre em aberto”.

Já se pode dizer que a Ministra da Saúde soma, ao fim destes meses, muitos casos e casinhos e que se tornou um problema para o Governo?

A ministra da Saúde tem muitos problemas no Ministério da Saúde. É o ministério mais difícil que o Governo tem. Herdou uma situação muitíssimo difícil. Demos tempo à ministra da Saúde para tentar resolver os problemas. No fim do mandato de quatro anos, o Governo deve ser julgado pela sua ação global e também nesta área tão importante como é a saúde.

Acha que este Governo dura quatro anos? Então confia que o próximo Orçamento de Estado vai ser aprovado e que não há eleições antecipadas depois em 2026?

Quando foi o Orçamento de 25, eu fiz quase um ato de fé que o Orçamento ia ser aprovado. As condições políticas são diferentes. O que lhe digo é que a obrigação do Governo é apresentar um bom Orçamento e dificilmente um bom Orçamento é rejeitado na Assembleia. É o dever do Governo fazer entendimentos com partidos que possam viabilizar o Orçamento, como foi exemplarmente feito.

Com Chega também?

O comportamento do Governo na aprovação do Orçamento para 2025 foi exemplar, do meu ponto de vista. Desde sempre dissemos que íamos falar com o maior partido da oposição, e falámos com o maior partido da oposição, e foi com ele que fizemos entendimentos que levaram à viabilização do Orçamento. E eu creio que não há razão para mudar aquilo que correu bem.

Vamos ter autárquicas em setembro ou em outubro?

Não há ainda decisão sobre isso.

Carlos Moedas ainda não disse se é recandidato a Lisboa. No Porto, ainda não há candidato. O PSD não está a atrasar o seu processo de autárquicas?

Não. Ainda no último Conselho Nacional foram aprovadas candidaturas de mais 40 e tal municípios. É um processo que está a correr normalmente.

O mais certo é o candidato do Porto ser o ministro Pedro Duarte?

Não sei. Vai ter de lhe perguntar isso a ele. O que eu lhe direi é que se ele for candidato está muito bem preparado para o lugar e acho que o Porto ficaria muito bem servido com ele.