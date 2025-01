Castro Almeida: "Equilíbrio" da lei dos solos implica preço de casas "suficientemente atrativo" para construtores

Veja também:

O ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, está confiante que a polémica alteração à lei dos solos irá ser aprovada na sexta-feira, no Parlamento, com os votos do PS, e revela, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, que com a nova legislação, um T2 novo com 80 m² em Sintra pode vir a custar 210 mil euros.

Castro Almeida rejeita a acusação de instituições, como a Ordem dos Arquitetos ou a Associação Nacional de Municípios, de que a nova legislação pode fomentar a corrupção. “O que este diploma está a fazer é tornar a lei mais transparente e simplificá-la”, garante.

Na audição desta semana no Parlamento sobre a lei dos solos, mostrou abertura para chegar ao entendimento com o PS, para que a lei seja melhorada. Que pontos é que o Governo está disposto a alterar?

Um Governo que não tem maioria absoluta sabe muito bem que quando faz um decreto-lei ele está sempre sujeito a ser chamado ao Parlamento e o Parlamento passa a ter o diploma nas suas mãos e faz dele o que entender. Os pequenos partidos na esquerda e na extrema-esquerda estão muito contra esta lei, mas os partidos que têm experiência de Governo têm uma visão globalmente positiva do diploma. Não têm que ser visões absolutamente coincidentes, mas são visões próximas.

O PS apontou um aspeto que é a necessidade de evitar que a lei permita a constituição de guetos, construção de novos aglomerados urbanos no meio dos campos ou no meio da floresta. Ora, isso corresponde exatamente ao nosso pensamento. A lei obriga que só pode haver a expansão e o uso de solos rústicos numa lógica de consolidação dos aglomerados urbanos, portanto, para preencher vazios urbanos, ou então numa lógica de crescimento que seja coerente com o edificado anterior.

Numa das versões que a lei teve antes de chegar à parte final, estava escrito justamente a exigência da contiguidade. Mas poderia ser um conceito equívoco: então, uma casa construída do outro lado da rua, está contígua ou não está contígua? E se for a 50 metros, ainda é contígua?

A outra observação do PS tinha a ver com a questão do preço. A lei diz que o preço máximo pode ser 125% da mediana das casas vendidas no concelho. Criou-se a ilusão de que o preço podia ser 25% superior ao preço atual. Ora, isto seria um verdadeiro absurdo. A mediana inclui casas novas e casas usadas. E como 79% das casas comercializadas o ano passado em Portugal foram casas usadas, o preço da mediana é necessariamente de uma casa usada.

Portanto, as casas não vão ser mais caras. Vão ser mais baratas. Fizemos várias simulações e as casas, olhando sobretudo para os 50 concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e as capitais de distrito, será mais de 20% abaixo da média do custo das casas nestes concelhos.

Por exemplo, com esta lei, um T2 novo com 80 m² em Sintra pode custar 210 mil euros. Em Aveiro, vai pagar 198 mil euros. Em Setúbal, 192 mil euros. No Barreiro, 177 mil euros. Em Gondomar, 162 mil euros. Em Viana do Castelo, 141 mil euros. Em Guimarães, 133 mil euros.

Do nosso lado, o critério é muito simples. Nós queremos baixar o preço das casas até o limite mais baixo possível. Queremos pôr as casas tão baratas quanto possível com um limite. Tem que ser um preço que seja suficientemente atrativo para mobilizar um construtor a ter a iniciativa de construir as casas porque alguém que vai construir as casas vai querer ganhar dinheiro. Se nós pomos um preço máximo ridiculamente baixo, depois não vai ter casa nenhuma porque ninguém a vai construir. É este equilíbrio que nós queremos fazer.

Se o Governo não conseguir aproximar-se do PS, como é que vai fazer com a lei dos solos?

Acho que vai ser possível haver um entendimento. Temos de procurar esse entendimento. É da lógica de um governo que não tem maioria absoluta procurar acordos no Parlamento.