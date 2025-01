Santa Casa vai abrir novo centro de acolhimento para sem-abrigo em fevereiro

Mas vai haver novidades para 2025?

Esse é o nosso compromisso.

A Santa Casa tem uma empresa de jogo online. Qual é a performance desta empresa? A quota de mercado é significativa? Vale a pena mantê-la?

Estamos a falar do Placard.pt. Acho que ocupa o seu espaço no mercado. É relevante em termos de volume de negócio. É uma parceria que temos com a União das Misericórdias. É para manter, talvez até para melhorar.

A Santa Casa está a fazer mais protocolos com o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social. A Santa Casa não fica mais dependente do Estado e não implica um desvirtuamento daquilo que é a sua própria função?

Não. Nada mudou, apenas mudaram os locais e aquilo que são hoje as exigências em termos de inovação e atuação específica. A saúde é uma área crítica, assim como a área social, fazem ambas partes da missão. É natural a relação que a Santa Casa tem com a Segurança Social, acho que é até uma área onde devemos crescer. Abrimos uma nova unidade, Raquel Ribeiro, mais 66 camas. Abrimos a ala 4 do Hospital de Santana, mais 42 camas. O Piso 4 do Maria José Nogueira Pinto, cuidados continuados, mais 15 camas. Abrimos o centro de acolhimento temporário do Grilo, que são mais 48 camas em velocidade de cruzeiro. Pode ir até às 90, quando as obras estiverem concluídas.

Ou seja, a reestruturação que está prevista pela Santa Casa não vai implicar uma diminuição da missão social?

Pelo contrário, esse é um dos objetivos. É reforçar a missão. Até porque hoje somos chamados a realidades que antes não existiam, quer em termos de dimensão, quer em termos de complexidade.

Por exemplo, os sem-abrigo?

Estamos a planear abrir brevemente mais um centro de acolhimento temporário para sem-abrigo em Lisboa.

Em articulação com a Câmara de Lisboa?

Não vejo isso de outra forma, uma missão como a da Santa Casa só pode ser feita em articulação com outros parceiros.

E onde será esse novo centro de acolhimento?

Num edifício que a Santa Casa tinha, completamente devoluto, e que está a ser reabilitado. As obras estão quase prontas.

E vai receber quantas pessoas?

A nossa expectativa é que possa ir até cerca de 45 pessoas.

E qual é que é o calendário de funcionamento desse novo centro de acolhimento?

Diria que até fevereiro.

E o processo de acolhimento como vai ser feito?

Temos um centro de atendimento às pessoas em situação de sem-abrigo, no Cais do Sodré, com um conjunto alargado de parceiros, cerca de 30. A Câmara de Lisboa é também um parceiro-chave. Há um volume muito grande de contactos. Há dias em que ultrapassamos os 100 atendimentos nesse centro.

E o centro de acolhimento é totalmente financiado pela Santa Casa ou também a Câmara de Lisboa tem uma participação?

Acho que há diferentes missões e diferentes responsabilidades. Por exemplo, as equipas de rua, que em parceria com a Câmara e a Comunidade de Vida e Paz, todos os dias estão a acompanhar as pessoas que estão sem teto na cidade, um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa.

De quanto?

Essa questão tem de ser dirigida à Câmara. Mas as equipas fundamentais naquele centro são da Santa Casa, assim como a sua gestão. Depois de integrarmos uma pessoa, ela tem um conjunto de aspetos que são relevantes de serem tratadas. Por exemplo, dar-lhe condições para voltar a integrar o mercado de emprego. É uma das missões que temos.