Prata Roque considera "incompreensível" que PS ainda não tenha decidido candidato à Câmara de Lisboa

É suficiente?

Como candidato à presidência da FAUL, realizarei uma assembleia-geral de militantes, uma convenção autárquica, através da qual discutiremos uma carta estratégica autárquica que deverá ser assinada por todos os candidatos do PS. É decisivo que o PS reafirme os valores que sempre defendeu: liberdade, igualdade, fraternidade. E nesta vertente da fraternidade pressupõe-se um discurso empático relativamente àqueles que menos têm e que precisam de auxílio da comunidade.

Agora, era o que faltava, que um autarca do PS tivesse dúvidas se pode, ou não pode, votar ao lado de pessoas que defendem a retirada de direitos sociais a pessoas só porque há suspeitas não comprovadas judicialmente de que cometeram determinadas ilegalidades.

Era o que faltava que o PS votasse ao lado de partidos ou de listas independentes que defendessem, por exemplo, uma visão securitária da atuação das polícias e uma visão securitária e autoritária do exercício do poder. Obviamente que isso contraria toda a matriz ideológica do PS.

Houve também o caso de Alpiarça, em que a presidente da câmara, Sónia Sanfona, defendeu a retirada de apoios do município a crianças cujos pais exibissem sinais exteriores de riqueza. Essa autarca nunca voltou atrás na sua posição. O que é que se está a passar com os autarcas do PS?

Aquilo que vocês estão a falar são de duas situações limite. O presidente da Câmara de Loures já teve a oportunidade de corrigir as declarações que fez e reconhecer que as tinha feito num momento de infelicidade.

Relativamente a Alpiarça, temos já legislação que diz, precisamente, que é possível as instituições que concedem apoio social verificarem se há ou não esses sinais exteriores de riqueza. Aliás, a lei geral tributária faz a mesma coisa.

Mas a câmara não é a Autoridade Tributária.

Tanto quanto sei, não houve, propriamente, a aprovação de um regulamento municipal no caso da Alpiarça. Obviamente que as declarações da presidente da Câmara de Alpiarça não correspondem à matriz ideológica do PS.

Mas uma pessoa, um autarca com a responsabilidade da Sónia Sanfona, quando faz essa declaração, sabe que vai ter repercussão externa. E sabe que há pessoas que aquilo que vão pensar é que há crianças que vão ficar sem comer na escola. E isso é inaceitável. Mas o PS tem que falar claro. Essas declarações não são aceitáveis porque geram entropia. Gerem ruído no espaço público. Agora, quer no caso de Alpiarça, quer no caso de Loures, as políticas concretas da ação social do PS honram a história do PS.

As declarações foram muito infelizes e vou ser também o mais claro possível. Não é aceitável que os autarcas do PS tenham medo. Não é aceitável que os autarcas do PS achem que têm que fazer o discurso do TikTok ou das redes sociais para ganhar votos ou para manter os seus mandatos. Isso é inaceitável, porque o PS tem que dar luta a esse mesmo extremismo através da razão, da preparação técnica e da criação de confiança nas pessoas que são destinatárias do nosso discurso.

Acha que há muitos autarcas na zona de Lisboa com esse medo de que fala? É isso que faz com que digam estas coisas, para serem populistas?

Não se trata de serem populistas. O PS está ainda a afinar o discurso que tem que ter relativamente à população. Vamos ser francos, e agora vou dizê-lo com as letras todas: O PS tem falhado. Tem falhado às pessoas. Por isso é que o PS não ganhou as últimas eleições legislativas. As pessoas estão zangadas. As pessoas estão zangadas com quem exerce poder. E como o PS, felizmente, exerceu poder durante 21 anos nos últimos 29, é normal que as pessoas estejam zangadas com o PS.