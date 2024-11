Estudo global sobre abusos sexuais? "Nada aconteceu" mais de um ano depois

Existem casos desses?

Eu não tenho conhecimento dos casos e também não queria falar de situações particulares. Até porque as CPCJ têm autonomia relativamente às situações. A comissão nacional faz auditorias às CPCJ, mas não relativamente aos casos. É só relativamente ao seu funcionamento, se funcionam com todos os membros como previsto na lei, por exemplo. Essencialmente, são auditorias ao funcionamento e à organização das CPCJ. Nunca aos casos. O Ministério Público é que faz inspeção aos casos.

Também tenho de dizer que a maior parte dos casos, em todas as situações de perigo, são resolvidos em meio natural de vida. Ou seja, são junto da família, seja ela uma família restrita ou uma família alargada. E só quando não é possível vamos para o acolhimento familiar ou residencial.

Quais são as situações mais comuns de perigo? E quais são as novas situações que configuram novas tendências?

As mais comuns são a negligência [dos pais], o absentismo escolar, os maus tratos e a violência doméstica. Por outro lado, estão a aparecer as situações online. Por exemplo, os jogos online que levam por exemplo à automutilação [do jovem], e as situações do bullying. A chamada violência interpares está a ser muito motivada pelo mundo virtual, pela Internet. Isso é uma preocupação.

A comissão nacional, a que agora preside, foi encarregue pelo Governo anterior de elaborar um estudo nacional sobre abusos sexuais na infância nos diferentes contextos sociais. A sua antecessora disse que este estudo seria feito com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Parece-lhe suficiente usar os dados já existentes para fazer um retrato desta realidade?

Eu julgo que não será suficiente. Soube desse estudo, foi-me feito um alerta. O estudo ainda não existe. A única coisa que existe neste momento são os dados. Mais nada aconteceu. Houve, de facto, uma intenção de fazer o estudo. Mas este é um estudo que não será feito com a prata da casa, naturalmente. Será um estudo científico apurado com base em dados do INE, mas neste momento só existem os dados do INE. Não houve evolução [face à intenção anunciada pelo anterior Governo].

A elaboração do estudo continuará a ser competência da comissão nacional, como o anterior executivo definiu, ou será o Governo a definir quem vai fazer esse estudo?

Calculo que será uma competência da comissão nacional. Procurei saber o que estava a acontecer com esse estudo e nada encontrei. Portanto, não houve ainda nada. Claro que estes estudos precisam de financiamento e terei de o tentar obter de outra forma [e sem uso dos recursos da comissão]. Claro que o Governo não está fora disto, a tutela não poderá estar fora disto.

Vai pedir ao Governo o financiamento?

Espero naturalmente que ele possa ser feito, vou falar com a tutela no sentido de estabelecer aqui prioridades.

Ainda sem qualquer prazo definido para avançar?

Sim, não tenho previsão sequer para a elaboração do estudo porque realmente a única coisa que neste momento existe são os dados.