"Estados Gerais houve só uns, os do engenheiro António Guterres e mais nenhuns"

António Vitorino não gostou da “repescagem” que Pedro Nuno Santos fez dos “Estados Gerais" que António Guterres lançou. O ex-ministro da Defesa considera que “era possível chamar-lhe outra coisa que não fosse apenas de copiar” o que se fez em 1995.

O ex-ministro socialista não afasta, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, uma candidatura presidencial do seu futuro próximo e deixa críticas duras ao atual inquilino do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa.

Vitorino está, entretanto convencido que, “pela ordem natural das coisas”, o país não terá eleições legislativas antecipadas, tendo em conta que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 será aprovada.

Como socialista, acha que a liderança de Pedro Nuno Santos tem trazido algo de radicalmente novo?

Não, não vou meter-me na vida política interna. Não sou um agente da vida política interna.

Há pouco, falávamos, no fundo, de uma contaminação dos partidos em toda a Europa pelos partidos de extrema-direita. Acha que estamos também perante esse tipo de contaminação em Portugal?

Pode haver contaminação positiva e contaminação negativa, depende dos temas. Há um problema estrutural na União Europeia, neste momento não vale a pena ignorá-lo, que é o ascendente da extrema-direita populista.

E isso corresponde a um problema muito sério das nossas sociedades que tem que ver com a intranquilidade e a ansiedade e a insegurança sobre o futuro.

Há um conjunto de setores sociais que têm visto as suas expectativas de vida, se não em declínio, pelo menos estagnadas.

O elevador social tem deixado de funcionar. Isso gera instabilidade e agrava as desigualdades. E, portanto, a única forma de responder ao crescimento do populismo que cavalga essas desigualdades é que os partidos do mainstream, os partidos históricos da União Europeia, encontrem resposta para estes sentimentos populares. E é isso que impedirá qualquer tipo de contaminação. Como combater as desigualdades numa conjuntura em que muitos dos mecanismos que usávamos para combater essas desigualdades já não são operacionais.

Exemplo? O imposto individual progressivo. O imposto progressivo permitia que pagassem mais aqueles que ganham mais para suster e apoiar os que ganham menos.

Simplesmente, hoje, com a redução do volume do rendimento do trabalho, o que nós estamos a fazer é tirar a remediados para dar a pobres.

O que é que espera dos Estados Gerais do PS? Primeiro, vai participar? Pode participar, dadas as suas funções?

As minhas funções não me impedem o exercício de nenhum direito de cidadania. Eu digo o que penso. Não estou ao corrente de quais são os planos para os Estados Gerais, aliás, eles só serão anunciados no início do ano que vem.

Mas conviveu de perto com essa realidade dos Estados Gerais.

Vou-lhe confessar uma coisa que se calhar não devia, é politicamente incorreta. Causou-me um pouco estranheza a repescagem do termo. Teria preferido uma outra escolha.

Porquê?

Porque os Estados Gerais houve só uns, os do engenheiro António Guterres e mais nenhuns. Isto é, os Estados Gerais têm uma identidade suficientemente forte para que a ideia de repescar o nome não me tenha agradado. Pronto, aqui tem uma declaração sobre política nacional que eu não queria fazer, mas, pronto, já fiz.

Acho que era possível chamar-lhe outra coisa que não fosse apenas de copiar aquilo que nós fizemos em 1995 com o engenheiro Guterres.