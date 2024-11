Teresa Almeida: "Só a região de Lisboa precisaria de 26 mil novos fogos de habitação"

"Só a região de Lisboa precisaria de 26 mil novos fogos de habitação", afirma a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.

Teresa Almeida considera escassa a meta de construção pública estabelecida pelo atual Governo de Luís Montenegro para todo o país, referindo-se ao acrescento relativamente ao objetivo traçado pelo anterior executivo de António Costa.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Teresa Almeida elogia o modelo de regiões que domina a Europa, considera que haver regionalização no país é uma questão de “opção” e dá as regiões autónomas dos Açores e da Madeira como “bons exemplos”.

Teresa Almeida considera ainda “inevitável” a construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, referindo a margem sul do Tejo como um “território de oportunidade”. É aí que, diz, “há margem para crescer” e há “terrenos disponíveis”, criando uma situação de “equivalência” em relação à margem norte.

Lida com a aplicação de fundos comunitários e também do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em diversos projetos. Como é que está a execução desses projetos e há motivos para preocupação?

Na terça-feira, fizemos formalmente o encerramento do Programa 2020. Fechou com 105% de taxa de execução. Em termos de PRR, não temos uma gestão direta. É um programa com uma aplicação nacional, não é regionalizado.

Temos tido ultimamente um papel crucial nas escolas. O PRR alocou uma verba muito significativa para que o pacote de entrega aos municípios seja com uma garantia de uma intervenção e reabilitação no Parque Escolar e as CCDR estão a gerir esse pacote. Contratualizámos, em maio, 125 milhões de euros e agora vamos entregar mais 50 milhões.