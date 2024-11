D. Américo Aguiar quer acelerar compensações a vítimas de abuso: “Seria particularmente simbólico que processos se encerrassem” em 2025

Não há aí uma falha das autoridades estatais, ou seja, da fiscalização, por um lado e das autoridades judiciais que deviam investigar rapidamente?

Há uma falha minha, como bispo, como padre, como cidadão, há uma falha das autoridades policiais, de investigação, de governo, de legislação, há uma falha transversal da sociedade, de todos.

Como é que explica isso?

Acontece quando o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade, quando uma destas não nos preocupa de modo especial. Quando falei com algumas autoridades disseram que, de vez em quando, fazem uma rusga e depois dizem-me assim, ‘ah, mas a solução era colocar aqui uma purificadora’ e que isso resolvia o problema, mas matava a clandestinidade e assim o negócio já não é vantajoso. Há aqui vários poderes que não permitem ou que impedem uma solução.

Qual é a solução daquilo?

Quando falamos com os autarcas locais todos eles dizem que têm pedido que haja uma ‘task force’ transversal, com vários representantes das forças de segurança, do Governo, mas o que é certo é que até à data isso não aconteceu.

Não basta varrer aquelas pessoas dali, diariamente?

Não basta varrer. Os migrantes não são o problema, as pessoas migrantes não são o problema. E eu fico muito zangado e triste quando ouço protagonistas a colocar o peso nas pessoas migrantes. As pessoas migrantes precisam é que a gente as ajude, ponto final. O problema são os protocolos, as metodologias, as legislações, as instituições, as várias redes de responsabilidade e de jurisdição que, tudo junto, esmagam a pessoa ou ignoram a pessoa. É preciso um Simplex para resolver o emaranhado daquilo. Quando a gente tenta seguir uma dessas pessoas, onde é que ela mora, encontramos alugueres de colchões, já não é de quartos, é alugueres de colchões. Portanto, isto é miserável.

Como é que vê a suspensão da manifestação de interesse por parte do Governo, acha que é justo, que é uma medida que vem ajudar os imigrantes?

Não sei se a porta deve estar aberta ou fechada ou escancarada que são as imagens que a gente ouve no discurso político partidário. O que eu quero é que as pessoas sejam respeitadas. Quando há um cidadão do mundo que olha para Portugal e sonha concretizar a sua vida em Portugal, eu acho que devíamos tentar criar condições para que ele se sinta acolhido, amado e respeitado. Não sei, naquilo que é a capacidade de resposta do nosso país, o que é que é melhor e o que é que salvaguarda mais a dignidade de quem quer vir para cá. É abdicar da manifestação de interesse? São as quotas? Confesso que não sei responder. Tudo o que não respeite a dignidade de alguém que quer sair da indigência, dos problemas, das dificuldades do seu país e quer concretizá-las em Portugal, eu gostaria de os acolher de braços abertos, sem qualquer impedimento.

Sobre o Orçamento do Estado, a Igreja Católica não teve aqui um papel algo tímido publicamente?

Eu fiz a minha parte. Sempre disse que era fundamental, no tempo que vivemos, que se entendessem e aprovassem o orçamento, respeitando aquilo que é o desenrolar do processo no Parlamento. E confesso que aplaudi aquilo que foi a decisão de Pedro Nuno Santos, que dissesse, que defende isto, mas há um bem maior que é a governabilidade e a situação do país e do mundo. E também tenho aquela sensação que, se fôssemos para eleições, não estou convencido que o resultado fosse muito diferente na conjugação PS-PSD.

Agora, o que é importante é que o Parlamento faça o seu trabalho e que, de vez em quando, também se baixe um bocadinho o sangue na guelra. O que é importante é que quer o Governo, quer o Parlamento, as diversas bancadas, nunca deixem de ter como prioridade o melhor para Portugal e para os portugueses. E o melhor, às vezes, não é propriamente aquilo que é a minha opção. Temos que tomar decisões e votar de maneira diferente daquela que é a minha ideologia, que é o meu pensamento, para que o melhor possa acontecer.