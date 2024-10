Abstenção do PS no Orçamento "dará argumentos fáceis aos nossos adversários"

Eurico Brilhante Dias é deputado e dirigente do PS e avisa o partido, que optou pela abstenção no Orçamento do Estado (OE 2025), que a decisão terá consequências. É adepto da decisão da direção nacional, mas o socialista prevê que serão “fáceis” os argumentos dos adversários.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o economista e antigo líder parlamentar, admite que o o diploma do Governo está desenhado de uma maneira que pode fazer o país "regressar" ao défice, tendo em conta o aumento da despesa previsto e a perda de receita fiscal.

Sobre o pedido de recato feito aos militantes socialistas pelo líder do PS antes do anúncio do sentido de voto no Orçamento do Estado, o deputado e presidente da comissão parlamentar de Trabalho diz que é “ineficaz” e que isso se deve à própria natureza do partido. “Não temos essa cultura”, diz Brilhante Dias.

O antigo líder parlamentar e ex-secretário de Estado para a Internacionalização critica o que considera ser a “falta de sentido de Estado” do ministro dos Negócios Estrangeiros pelo alegado episódio de tensão que terá envolvido Paulo Rangel e militares da Força Aérea na receção aos portugueses vindos do Líbano. “Tem havido momentos menos felizes”, admite.

Participou na Comissão Política do PS desta segunda-feira. No final, o presidente Carlos César disse que a abstenção no Orçamento do Estado é uma decisão que custa ao partido, mas que não era possível deixar a administração pública paralisada à espera de novas eleições. Este argumento podia ou devia ter sido dado mais cedo e logo à partida pelo secretário-geral, Pedro Nuno Santos?

Não sei se seria benéfico para próprio Partido Socialista, tenho as maiores dúvidas. O PS tem 78 deputados e prescindir de negociar era pouco razoável. O PS tinha a obrigação de chegar junto do Governo e dizer que tinha propostas e que essas propostas eram importantes para que o país fosse melhor. A solução do cheque em branco, viabilizando sem mais, era pouco razoável e por isso é normal que o secretário-geral tenha tido momentos - a negociação, chegar ao fim e tomar uma decisão. Carlos César fez uma boa síntese das intervenções e do sentimento do partido.

É uma decisão que custa?

Custa porque a avaliação que fazemos do Orçamento e do desempenho do Governo levaria, naturalmente que, sem mais, votássemos contra. É um Orçamento mau e o desempenho do Governo em muitas áreas, desde as áreas mais institucionais ou de soberania até a algumas setoriais, tem demonstrado fragilidades evidentes e, portanto, percebo que a maioria dos socialistas se sentisse mais confortável com o voto contra.

Contudo, o voto contra tem implicações institucionais graves, teria custos difíceis de perceber por parte dos portugueses. E, como disse uma vez António José Seguro, aquela não seria seguramente a votação que o PS gostaria de fazer, mas era seguramente a necessária ao país naquele momento.