Só jovens com bons salários beneficiam no crédito a habitação. "Bancos têm de emprestar a quem tem capacidade de pagar"

Na semana em que a Associação Portuguesa de Bancos (APB) assinala o 40.º aniversário e em que arranca o julgamento do caso BES, dez anos depois da queda do maior banco privado do país, o Hora da Verdade entrevistou Vítor Bento, o economista que dá a cara pelos bancos em Portugal.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, o presidente da APB faz o balanço da aplicação da garantia pública, uma medida que já tem a regulamentação aprovada, mas que ainda aguarda por decisões do Ministério das Finanças.

Comenta ainda os resultados da banca, justifica a gestão das comissões e da remuneração dos depósitos, fala sobre produtos de poupança e taxas de juro.

Com o chamado caso do “cartel da banca” ainda a fazer manchetes, Vítor Bento volta a explicar porque é errado chamar-lhe cartel e garante que é uma situação do passado.

Uma semana depois da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2025, comenta algumas medidas, mas recusa analisar o documento, porque considera que o debate, neste momento, é político.

Vítor Bento foi o último presidente do Banco Espírito Santo, numa passagem rápida, mas sobre isso pouco diz. Prefere deixar o passado para trás e reserva também distância do Campus da Justiça, em Lisboa, onde decorre o julgamento do caso BES.

Uma semana depois da apresentação do Orçamento do Estado, ainda não há garantias de que será viabilizado e o debate público continua centrado nesta incerteza. Isto acontece porque o documento não tem muitas novidades ou o desfecho da votação é, no atual contexto político, o fator mais importante?

Neste momento, a discussão que tem estado em cima da mesa tem muito pouco ou nada a ver com economia. Isto é, não tem havido discussões de alternativas do ponto de vista de caminhos da economia. Basicamente, há aqui táticas políticas que têm a ver com os interesses dos jogadores políticos. E esse é um campo que não é o meu, pelo menos, neste chapéu com que estou aqui. Não tenho nada de útil que possa acrescentar sobre o tema.

E do ponto de vista económico, que avaliação é que faz do Orçamento do Estado?

É inútil estar neste momento a acrescentar ruído a essa discussão. Tudo aquilo que se diga não vai modificar nada sobre o orçamento. Acima de tudo, é preciso que o país tenha condições de governabilidade. Julgo que toda a gente gostaria de ter estabilidade política. Temos um Parlamento que é complexo. Daquilo que eu me lembro, e já vivi muita coisa, é talvez a composição mais complexa que o Parlamento teve, pelo menos em regime constitucional. Dentro dessa complexidade, o campo de ação é muito limitado e, portanto, a componente política é predominante. O jogo político é o determinante para o resultado do orçamento. Na fase de preparação poderia ter alguma utilidade, nesta fase, é só acrescentar ruído. Para isso, não vou contribuir.

As contribuições extraordinárias sobre o setor bancário mantêm-se neste Orçamento. Como é que lê esta decisão?

Tem sido a posição da Associação Portuguesa de Bancos e dos associados do setor que essas contribuições extraordinárias são injustas porque são discriminatórias, quer relativamente a outros setores, quer relativamente aos concorrentes que não residem em Portugal, mas que atuam em Portugal. O acesso ao mercado bancário português é permitido a qualquer banco localizado na União Europeia. Pode intervir aqui e, grosso modo, cerca de 30% dos empréstimos que as empresas têm é oriundo do exterior. Essa discriminação fiscal desfavorável às instituições portuguesas, na prática, significa que o Estado está a favorecer quem cria emprego lá fora, quem paga impostos lá fora. A nossa posição tem sido sempre de achar que isso é injusto e seria indevido.