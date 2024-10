Pinto Luz ficaria “muito, muito surpreendido” se PS votasse contra OE

No dia em que a proposta de Orçamento do Estado (OE) é entregue no Parlamento, o ministro das Infraestruturas e da Habitação diz-se convicto que o PS vai viabilizar o diploma pela abstenção, revelando que ficaria “muito, muito surpreendido” se isso não acontecesse. Miguel Pinto Luz argumenta que o Governo respondeu a 100% das exigências dos socialistas.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal "Público", o governante e vice-presidente do PSD revela a intenção de “acelerar” o processo de privatização da TAP a seguir à eventual aprovação do Orçamento do Estado e que durante o ano de 2025 o processo poderá estar concluído. Diz-se "absolutamente empenhado" nesta operação com o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro disse esta terça-feira, na entrevista à SIC, que o Orçamento do Estado (OE) será apresentado sem o acordo do PS e o PS ainda não tomou uma decisão. Estamos mais longe da viabilização do OE?

Não, eu acredito exatamente no contrário. Estamos mais próximos de uma aprovação do Orçamento porque estou convicto que o PS o viabilizará através de uma abstenção. Este OE vai em linha com aquilo que foram os pré-requisitos que o PS impôs para este Orçamento, nomeadamente ao nível do IRC e do IRS jovem, mas também um conjunto de medidas na área da habitação, no apoio aos idosos, nas pensões, na saúde, na contratação de médicos. O Governo foi ao encontro, praticamente a 100 %, daquilo que eram os pedidos do PS.

Os dirigentes socialistas têm-se queixado que o PS foi maltratado pelo Governo durante este processo.

O processo começou em julho, foram ouvidas todas as forças partidárias com representação no Parlamento. Houve partidos que se colocaram desde logo de fora, aliás, vários partidos, alguns com posições absolutamente irrevogáveis, outros que se colocaram de fora porque manifestamente estão nos antípodas da nossa visão de sociedade. O PS não se colocou de fora e nesse sentido as negociações prosseguiram. Onde é que o Governo não toma devida nota daquilo que foram os pré-requisitos para a aprovação ou a viabilização do orçamento em relação ao PS? No que diz respeito aos orçamentos seguintes. Seria paradoxal que o PS estivesse agora a impor ao Governo, para a aprovação do Orçamento de 2025, aquilo que deve ser a postura do Governo em relação ao IRC no Orçamento de 2026, no Orçamento de 2027, no Orçamento de 2028.

Estou convicto que o PS viabilizará este Orçamento na senda da responsabilidade de um partido do arco da democracia, de um partido absolutamente basilar na construção democrática em Portugal. Nos últimos 50 anos, o PSD viabilizou seis orçamentos minoritários do PS: um de Mário Soares, três de Guterres e dois de Sócrates. O PS viabilizou um orçamento minoritário do PSD, a saber, em 1985, com Cavaco, mas com a nuance que o voto do PS nem era crítico para a aprovação deste Orçamento.