Governo admite mexer nos prazos dos contratos de arrendamento e novos incentivos para a construção civil

Esta medida do Passe Ferroviário Verde foi feita tendo em conta a oferta atual, porque sabemos que os comboios não chegam amanhã. Por isso é que foram colocadas um conjunto de regras para alisar a curva de procura. Só se pode utilizar o Intercidades com marcação 24 horas antes. Só se pode fazer marcação para duas viagens. Portanto, criámos um conjunto de regras que mitigam a procura.

Não perco um minuto com isso. Estou a trabalhar com as pessoas que estão nomeadas e devemos fazê-lo. Em relação à CP, ouço muitas coisas no espaço público de que não há diálogo e que o Passe Verde foi feito à revelia da CP. O Passe Verde foi feito em conjunto com a administração da CP. Todos os estudos de procura foram feitos em conjunto com a CP. O valor que tinha de ser ressarcido à CP foi feito em conjunto com a CP.

As administrações por mim tuteladas têm sido todas mantidas. Não estamos numa deriva persecutória. Estamos a trabalhar com todos.

O atual presidente da CP, Pedro Moreira, é para manter até ao final do mandato, agora que as contas da empresa estão saneadas?

Miguel Pinto Luz mantém, para já, o presidente da CP em funções, apesar da tensão que tem existido com Pedro Moreira, por exemplo, em torno da criação do Passe Ferroviário Verde. O ministro das Infraestruturas e da Habitação diz ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal "Público", que o Governo não está “numa deriva persecutória” e que as administrações que tutela “têm sido todas mantidas”. Mas vai avisando: “O Governo aguarda da CP um plano de negócios para a alta velocidade” .

E acha que assim será suficiente a oferta que existe para a procura que vai existir?

Quem é especialista em procura e oferta em ferrovia é a CP.

O Governo vai limitar o número de comboios de alta velocidade que a CP pode comprar, como admitido em julho?

O Governo aguarda da CP um plano de negócios para a alta velocidade. O que é que o Governo sinalizou à CP? Que quer uma CP ambiciosa, quer uma CP também com dimensão internacional, aliás como os seus competidores estrangeiros, como há a Renfe, por exemplo, que tem a ambição de operar em Portugal e, portanto, há a ambição de operar cá. Portanto, queremos uma CP ambiciosa que apresente um plano de negócios ambicioso, que sirva Portugal e que olhe para a expansão também do ponto de vista ibérico, porque a rede vai ser cada vez mais ibérica e nós queremos a CP com essa ambição, porque acreditamos muito na CP, ao contrário do que se tem dito. A limitação ou a não limitação de comboios tem só a ver com a ambição ou falta de ambição do plano de negócios da CP.

E esse plano de negócios terá de ser entregue até quando?

Nós não temos muito tempo, porque nós queremos os calendários de alta velocidade, precisamos de ter comboios no tempo certo. Não podemos correr o risco de termos uma linha de alta velocidade, depois não temos comboios para operar essa linha. Diria que, até janeiro, temos que ter esse processo resolvido, decisão e lançamento das peças e do início do processo de um concurso, porque senão todo o calendário resvala.