Governo admite mexer nos prazos dos contratos de arrendamento e novos incentivos para a construção civil

E acha que assim será suficiente a oferta que existe para a procura que vai existir?

Quem é especialista em procura e oferta em ferrovia é a CP.

O Governo vai limitar o número de comboios de alta velocidade que a CP pode comprar, como admitido em julho?

O Governo aguarda da CP um plano de negócios para a alta velocidade. O que é que o Governo sinalizou à CP? Que quer uma CP ambiciosa, quer uma CP também com dimensão internacional, aliás como os seus competidores estrangeiros, como há a Renfe, por exemplo, que tem a ambição de operar em Portugal e, portanto, há a ambição de operar cá. Portanto, queremos uma CP ambiciosa que apresente um plano de negócios ambicioso, que sirva Portugal e que olhe para a expansão também do ponto de vista ibérico, porque a rede vai ser cada vez mais ibérica e nós queremos a CP com essa ambição, porque acreditamos muito na CP, ao contrário do que se tem dito. A limitação ou a não limitação de comboios tem só a ver com a ambição ou falta de ambição do plano de negócios da CP.

E esse plano de negócios terá de ser entregue até quando?

Nós não temos muito tempo, porque nós queremos os calendários de alta velocidade, precisamos de ter comboios no tempo certo. Não podemos correr o risco de termos uma linha de alta velocidade, depois não temos comboios para operar essa linha. Diria que, até janeiro, temos que ter esse processo resolvido, decisão e lançamento das peças e do início do processo de um concurso, porque senão todo o calendário resvala.