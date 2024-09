MNE revela que navio com bandeira portuguesa tem explosivos para fabrico de armas em Israel

Na semana passada, o Presidente norte-americano admitiu, pela primeira vez, a possibilidade de permitir o uso dos mísseis de longo alcance fornecidos à Ucrânia para atacar a Rússia. Qual é a posição de Portugal sobre isso?

O Presidente norte-americano, tanto quanto sabemos, não tomou ainda uma posição definitiva sobre essa matéria. E essa é uma questão que não nos compete. O armamento que temos fornecido não tem essas características. Estas são matérias de exclusiva competência bilateral, cada Estado define o quadro em que o material militar que fornece pode ser usado.

Se a situação evoluir, Portugal há de ter uma posição sobre se vê como razoável ou justificável que este armamento seja utilizado em solo russo ou não?

A Ucrânia acaba de passar a ter atuação em solo russo, normalmente na região de Kursk, no quadro da legítima defesa.

Em relação ao navio com bandeira portuguesa denunciado como dirigindo-se para Israel, mantém que se dirige ao Montenegro e à Eslovénia e que não transportava armas, nem munições, nem material de guerra, embora transporte explosivos?

Este barco não se dirige a Israel, dirige-se a dois portos no Adriático, um na Eslovénia e outro no Montenegro. Quando eu falei, o que sabíamos é que transportava material explosivo, que, no fundo, é o material que seria utilizado pelos compradores desse material para os fins próprios das suas firmas e das suas empresas. Entretanto, continuámos a receber novas informações e ficou estabelecido que o material se destina a três países, um deles Israel.

O barco terminará o seu frete no mar Adriático (num porto no Montenegro e noutro na Eslovénia), e depois o material segue por outros barcos ou via terra, para a Polónia e para a Eslováquia. Metade do material vai para a Polónia e para a Eslováquia, metade do material vai para Israel. É a informação que temos depois de interrogado o armador, que tem respondido até agora com um grau de credibilidade que nos parece perfeitamente normal e aceitável.

E isso para Portugal não tem problema?

A questão não é se tem problema. Eu estou a dar a informação toda. As empresas são de três nacionalidades, todas elas são empresas de fabrico de armamento, portanto o material que está no barco é um material de duplo uso, ou seja, pode ser utilizado para armamento, pode ser utilizado para, por exemplo, construção em obras públicas, túneis, pedreiras, portanto é um material explosivo, mas, de facto, as empresas que são o destino final, todas elas, fabricam armamento - sobre isso não há dúvidas -, embora com uma cláusula que exclui as armas de destruição maciça.