Governo quer investigação aos “autores morais” dos incêndios. MNE admite interesses económicos, "eventualmente" do setor da madeira

Acha que o PS está de boa-fé nas negociações do Orçamento ou está à procura de pretextos para não viabilizar o Orçamento?

Não vou fazer qualificações sobre o PS. As forças que apoiam o Governo, o PSD e o CDS, estão de boa-fé, de certeza. Queremos, com todas as nossas forças, que Portugal tenha um Orçamento aprovado. Se nós pensarmos que temos o PRR num ano crucial da sua execução, que será 2025, ter um quadro orçamental estabilizado e aprovado é algo muito, muito importante. Todo o nosso esforço será posto nisso sempre com abertura para dialogar com todos, sempre de boa-fé, de modo que se encontrem pontos de convergência.

E acha que isso tem existido do outro lado, do Partido Socialista?

Como desejo profundamente que tenhamos sucesso neste diálogo, fazer qualificações ou adjetivar esta ou aquela reação só para fazer mais uma pequena manchete é uma coisa que eu não vou fazer.

Houve intransigência da parte do líder do PS, por exemplo, na questão da política fiscal, do IRS jovem e do IRC?

Não vamos desvirtuar o OE. Repare que o PS e o Chega têm sido aliados objetivos em matéria com impacto orçamental. Os dois procuram fazer de conta que não têm nada a ver um com o outro, mas os dois, objetivamente, têm-se aliado e já influenciaram bastante o Orçamento. Já têm lá uma parte importante de autoria ou de assinatura no Orçamento. O objetivo do Governo é aprovar o OE. Vai trabalhar em boa-fé, mas vai trabalhar também com um rumo. O Governo tem determinação e tem uma linha. O Governo não é um governo mole.