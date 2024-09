Governo está apostado num encontro a “meio caminho” com PS sobre IRC e IRS

Pedro Duarte diz que o Governo ainda não percebeu qual a “margem de manobra” que o PS “tem ou quer ter” em relação às negociações em torno da redução do IRC e do IRS Jovem, mas o ministro dos Assuntos Parlamentares alimenta a hipótese de os socialistas ainda não terem fechado completamente a porta e espera um encontro a “meio caminho” entre as duas partes.

O ministro que esteve esta semana reunido com todos os partidos na segunda ronda de reuniões com vista a negociar a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2025, garante no programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, que o Governo está "com humildade" a conduzir este processo e pede “bom senso” às oposições.

O governante segue a orientação do primeiro-ministro e segura o ministro das Infraestruturas no lugar, mesmo com o maior partido da oposição a pedir que Miguel Pinto Luz se afaste do processo da privatização da TAP. Pedro Duarte faz uma aproximação a Pedro Nuno Santos e garante que o PS será ouvido sobre a venda da companhia aérea antes de o executivo tomar uma decisão sobre o negócio.

O recém-eleito líder da distrital do PSD-Porto dá a entender que não está interessado numa eventual candidatura à Câmara desta cidade nas autárquicas do próximo ano e antecipa que a estratégia do partido para essas eleições já deverá ser anunciada no Congresso do partido que vai realizar-se este mês, em Braga. Quanto a coligações autárquicas, Pedro Duarte afasta alianças com o Chega, mas não com a Iniciativa Liberal ou com o CDS.

O coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD garante que não irá fazer parte da Comissão Política de Luís Montenegro e defende que o líder do partido deve reduzir o número de governantes na futura direção que sair do Congresso de Braga, “para incutir alguma energia nova” nos órgãos.

O PS já recebeu toda a informação e está à espera de novas reuniões com o Governo. Quando é que essas reuniões vão acontecer?

Combinámos, a pedido do PS, que fosse dado mais algum tempo para eles próprios poderem formular as suas ideias, assentar e refletir sobre aquilo que querem apresentar ao Governo e, dessa maneira, podermos tentar encontrar uma janela de oportunidade para conversar sobre sugestões concretas, eventualmente medidas concretas que o PS queira apresentar. Ficou combinado que, até ao final desta semana, eu próprio, em nome do Governo, iria contactar o PS para aferir se já estava em condições.

E nessa próxima reunião, o primeiro-ministro poderá participar?

Nesta fase, foi entendido que [as negociações] sejam lideradas, essencialmente, pelo ministro das Finanças e por um conjunto de outros ministros setoriais. Haverá um momento em que o primeiro-ministro terá intervenção mais efetiva. Não quero dizer que o primeiro-ministro não esteja a acompanhar todo o processo.