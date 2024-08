Sarmento avisa que margem para negociar OE é "curta". IRC e IRS Jovem podem ser "calibrados", mas sem "desvirtuar" programa de Governo

VEJA TAMBÉM:

Na entrevista ao Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, numa edição especial que terá transmissão esta quinta-feira a partir das 13h00, o ministro de Estado e das Finanças diz por diversas vezes que a condição para haver mexidas no Orçamento do Estado (OE2025) é que o programa de Governo não seja “desvirtuado”. Joaquim Miranda Sarmento mostra-se mesmo aberto a “calibrar” as propostas do executivo sobre o IRS Jovem e o IRC, numa resposta às dúvidas do PS, mas “sem deixar cair as bases dessas medidas”.

Se as oposições insistirem em propostas que “desvirtuem” o programa de Governo, Miranda Sarmento acena, implicitamente, com o fantasma de eleições antecipadas. “Obviamente que o Governo terá de perguntar aos portugueses se aceitam” ter um Orçamento que ponha “em causa o equilíbrio das contas públicas” ou que “não reflete aquilo que foi o programa eleitoral”, dramatiza o ministro.

No âmbito das negociações da proposta de Orçamento do Estado para 2025, há alguma margem para o Governo ceder no IRS Jovem, permitindo uma aproximação ao PS?

Em primeiro lugar, sobre as negociações, do ponto de vista geral, a margem orçamental, ou seja, os milhões de euros que podem ser sujeitos a novas medidas ou medidas de calibração diferente, é curta.

E qual é?

Nós temos um princípio que já transmitimos aos partidos políticos quando há uma semana e meia reunimos com todos os grupos parlamentares: o Programa do Governo não pode ser desvirtuado.

E uso a palavra desvirtuado de propósito porque era esta a expressão que António Guterres usava naqueles anos em que negociou orçamentos no seu primeiro Governo e em que, com exceção do primeiro, que passou com o voto favorável do CDS, passaram com a abstenção do PSD.

Nunca na história democrática portuguesa tivemos um Orçamento a ser aprovado, quando o Governo não tem maioria absoluta, entenda-se, desvirtuando aquilo que é o programa eleitoral e o Programa do Governo de quem é governo e de quem está a executar.

Da mesma maneira que nunca tivemos, na história democrática portuguesa, em governos que não tinham maioria absoluta, o Parlamento a aprovar medidas, com expressão orçamental, que vão contra aquilo que é o Programa do Governo.

Se olharmos à história democrática portuguesa e aos anos em que houve governos de maioria relativa, ocorreu, em determinadas situações, o Parlamento chumbar propostas do Governo.

Não tinha ocorrido até agora o Parlamento aprovar propostas da oposição que vão em sentido contrário àquilo que é o Programa do Governo e que têm expressão orçamental significativa.