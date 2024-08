Inapa? “Não quisemos ter, ao contrário do Governo anterior, uma nova Efacec”

O Governo português quer libertar-se desse rótulo dos 4 mil milhões de euros?

Quer privatizar uma empresa que entende que é melhor gerida nas mãos de privados.

Já definiu percentagens?

Não. Mais uma vez, isso faz parte do processo negocial.

Em relação a um tema que está na ordem do dia, a gestão da Inapa acusou o Governo de ter decidido deixar cair a empresa sem ter dados para tomar essa decisão. É justa a crítica e, por outro lado, quanto é que o Estado arrisca perder numa liquidação da empresa?

A situação da Inapa decorre da gestão da empresa. A empresa viu-se com uma situação de rutura de tesouraria na Alemanha e aquilo que o Governo fez foi defender o dinheiro dos contribuintes.

Colocar dinheiro numa empresa, numa operação para proteger 800 empregos na Alemanha, não nos pareceu a melhor utilização dos dinheiros públicos e não quisemos ter, ao contrário do Governo anterior, uma nova Efacec a sugar dinheiro dos contribuintes, a despejarmos dinheiro dos contribuintes nessa empresa. Agora veremos o que é que acontece, se há compradores para aqueles ativos ou se a empresa segue um processo de insolvência.

Na sequência deste caso, o Governo admite rever aquelas que são as participações empresariais do Estado? Se sim, num sentido de diminuição do peso do Estado nessas empresas?

Neste momento, além da privatização da TAP, já decorriam, quando nós tomámos posse no dia 2 de abril, dois processos de alienação de empresas no âmbito da Parpública, o Circuito do Estoril e o Hospital da Cruz Vermelha. São processos que continuarão, seguirão o seu trâmite. Neste momento, não temos nenhuma decisão tomada sobre mais nenhuma participação.

O PS tem dito que todas as medidas que o Governo já aprovou, sem as da oposição, valem 2 mil milhões de euros. Quais é que são as contas do Governo?

Não valem, não valem. O que é inédito, o que é novo na democracia portuguesa, é ver o Parlamento a aprovar medidas com impacto orçamental que vão em sentido contrário do Programa do Governo. Se as medidas do Governo têm uma expressão orçamental um pouco superior, porque é que o valor não é aquele que o PS apresenta? Primeiro, o PS coloca na coluna do Governo o apoio à Ucrânia, mas o apoio à Ucrânia é algo que já vem do Governo anterior e eu acho que é algo, qualquer governo manteria.

Que este Governo aumentou ligeiramente.

Por compromissos internacionais. O PS coloca o acordo com os professores e com as forças de segurança, mas o PS não faria esses acordos? E até faria, pelo menos em montantes iguais, àquilo que o Governo decidiu.

Não sabemos se o PS faria igual porque o PSD tem dito que resolveu um problema que o PS não foi capaz de resolver.

Terá de perguntar ao secretário-geral do PS se não teria feito acordo com os professores e com as polícias. Olhando para aquele documento, se calhar não teria.

Depois a habitação. Aquilo é um reforço de verbas nacionais de uma suborçamentação do PRR, como explicou o ministro da Coesão. O valor para executar aquelas 26 mil casas tem que ser superior. Depois o PS coloca o IRC. O IRC não tem impacto orçamental em 2025. Depois coloca o IRS, mas o IRS aprovado é uma medida do PS no Parlamento.

Na realidade, se formos ver aquilo de que o PS discorda e que tem impacto para 2025, é apenas o IRS Jovem. Que em 2025, por via das retenções na fonte, terá um impacto na ordem dos 700-800 milhões de euros. Do outro lado está, para 2025, o IVA da eletricidade, 110 milhões, as portagens, 180 milhões, e se quisermos, o IRS, que são mais de 500 milhões. Ficamos com valores muito semelhantes. Quando, mais uma vez, e só para terminar, aquilo que seria normal salutar em democracia era que o Governo decide e no Parlamento vota-se a favor ou contra as decisões do Governo. O que já não é normal é dois partidos, PS e Chega, quererem governar a partir do Parlamento. A isso é que nós nunca tínhamos assistido.