Duodécimos podem travar devolução do tempo aos professores? “Teremos de avaliar”, avisa Miranda Sarmento

Não vai haver fiscalização sucessiva…

A presidente do Conselho de Finanças Públicas, que além de ser uma especialista em finanças públicas, tem a vantagem de ser jurista, disse que também concordava com a minha opinião, tem havido mais juristas. Mantenho a minha opinião, o Governo tomará uma decisão a seu tempo.

Mas essa decisão pode passar por um pedido de fiscalização sucessiva?

Vamos avaliar.

Voltando à tal margem reduzida que há para negociar no Orçamento, o Governo vai insistir no âmbito do próximo orçamento numa descida do IRS, no fundo na descida do IRS que o Governo defendia, ou seja, que chegasse também aos escalões mais altos?

Vamos avaliar. Vamos avaliar em função daquilo que for a margem orçamental. Nós, em setembro, outubro, já teremos estimativas mais robustas do que aquelas que temos agora. E depois dependerá, obviamente, também daquilo que for o decorrer das negociações.

Mas essa mexida no IRS para aproximar daquilo que o Governo pretendia à partida, não esgotará a pouca margem que há para negociar no orçamento do próximo ano?

Vamos avaliar.

Mas pode esgotar?

Não sei se esgota ou não, obviamente, quanto mais medidas, menor é a margem. As negociações são dinâmicas e, portanto, mais uma vez, não vale a pena partir com limites muito fixados que não sejam o não desvirtuar o Programa do Governo.

É adepto daquela tese manifestada pelo conselheiro de Estado e ex-líder do PSD, Marques Mendes, que tendo o Governo agora cedido na aplicação da baixa do IRS já este ano, o PS fica com menos condições para votar contra o Orçamento do Estado?

O país precisa de um Orçamento do Estado para 2025 e 2026. Por uma questão de estabilidade e porque os portugueses estão cansados da instabilidade que nem uma maioria absoluta do PS evitou. E precisa também para podermos executar o PRR.

É muito importante executar o PRR até 31 de dezembro de 2026. E o PRR é, em 2025 e 2026, também um fator de redução da margem orçamental. O PRR tem 22 mil milhões de euros: 16 mil milhões são subvenções, que são neutras do ponto de vista orçamental, mas depois tem 6 mil milhões, decididos pelo anterior Governo, que começou por pedir apenas 1,5 mil milhões e depois aumentou para 6 mil milhões. Tem 6 mil milhões de empréstimos que são despesa e não são receita. Em 2025, estamos a falar, se executarmos todo o PRR, de 1,5 mil milhões de empréstimos PRR, despesa que não tem receita. E em 2026, quase 3 mil milhões de euros de empréstimos PRR, despesa que não tem receita. Essas duas componentes retiram muita margem orçamental à atuação deste Governo ou de qualquer outro se quisermos executar a totalidade do PRR. O Governo está muito comprometido a chegar a 31 de dezembro de 2026 com o PRR executado a 100%.

Para isso e para a estabilidade do país e para as decisões de investimento das empresas, criação de emprego e melhores salários, para o país é muito importante, é fundamental, que o Orçamento de 2025 e o Orçamento de 2026 sejam aprovados sem serem desvirtuados.