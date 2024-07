Adalberto Campos Fernandes contra frente de esquerda. "Não me parece que uma crise política, em novembro, vá favorecer o PS"

E faz sentido voltar aos serviços de atendimento permanente (SAP), que terminaram com o Governo do PS e com o ministro Correia de Campos?

Como solução de recurso, faz.

Foi um erro o seu fecho em 2005 e 2006?

Não. Houve uma previsão otimista de que as USF serviriam para reter toda a procura inapropriada dos hospitais e, portanto, fecharam-se muitos cuidados de proximidade. Qual é o mal de chegarmos à conclusão de que o objectivo não se verificou e fazermos uma coisa diferente? Agora, se respondermos a velhos problemas com as mesmas soluções, já sabemos que os resultados não variam.

Os centros de atendimento que vão ser criados em Lisboa e no Porto merecem ser vistos com atenção. É uma experiência que pode transitoriamente ser um alívio para não sobrecarregar tantos hospitais com casos pouco diferenciados.

Há pouco elogiava as políticas de continuidade e o diálogo entre as maiores forças políticas, neste caso o PS e o PSD. Vê com bons olhos a abertura recente do PS a negociar e, eventualmente, aprovar o Orçamento do Estado para 2025?

Não vale a pena discutir sobre um documento que não existe. O que conta saber é se, no dia em que o orçamento for entregue, em outubro, na Assembleia da República, existiram ou não conversas de âmbito estratégico entre o Governo e o principal partido da oposição. Este é o princípio do caminho. E dizer-se assim: "Eu não tenho maioria absoluta, tenho, aliás, uma maioria frágil, preciso de um entendimento que pense, sobretudo, nos interesses do país."

Há aspetos estruturantes, como o equilíbrio das contas públicas, os nossos deveres e obrigações para com os tratados, o nosso alinhamento com o pilar atlântico e com a NATO, que devem ser discutidos ao mais alto nível, entre o primeiro-ministro e o líder da oposição. Haverá sobre isso, seguramente, entre PS e PSD uma enormíssima convergência que sempre existiu desde que a democracia em Portugal está instalada.

Outra coisa são as questões de detalhe. Preocupa-me que, sobre as matérias que dizem respeito ao futuro, esse acordo não seja possível. Vejo como muito preocupante que, por exemplo, o Governo tenha que se ancorar no extremo do lado direito para tomar decisões estratégicas.

O PS perdeu as eleições por pouco, mas perdeu. Tem toda a legitimidade para fazer tudo, neste momento, para recuperar a confiança maioritária dos cidadãos e, daqui a algum tempo, vir a ser poder. Agora, há um tempo certo para as coisas acontecerem. Não me parece que uma crise política, em novembro deste ano, vá favorecer o PS, vá favorecer o Governo e, acima de tudo, vá favorecer os portugueses.

Diz que o PS deve agora fazer tudo para voltar em breve ao Governo. Isso pode passar por uma frente de esquerda?

Não me parece. Sou, por natureza e princípio, muito pouco sensível ou adepto dessa ideia dos frentismos. O PS deve preservar a sua autonomia estratégica. Uma coisa é dialogar com todos, outra coisa é dizer aos portugueses que apenas equaciona voltar ao poder se for numa lógica diferente, numa lógica frentista.

Veja o que aconteceu em França. O PS renasce num projeto que é um projeto comum, mas que tem apenas como razão derrotar um inimigo que era um inimigo comum a todos.