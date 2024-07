Mendonça Mendes chama Montenegro a jogo: "Se Governo quer aprovar OE tem de esforçar-se por negociar"

Não há dúvidas sobre a constitucionalidade da medida?

Como deputado subscritor de um projeto de lei, quando os serviços da Assembleia da República o admitem e dizem expressamente que não viola a norma de travão, eu confio.

Quando fala em manobras do Governo, está a falar exatamente do quê?

Tenho visto declarações a falarem da baixa de impostos de uma maneira diferente do que falaram antes. O ministro das Finanças chegou a dizer que iriam adaptar as tabelas de retenção na fonte em julho com efeitos retroativos a Janeiro. Agora há hesitação por parte de todo o Governo.

A que atribui isso?

Terá que fazer essa questão ao Governo. Eu tenho muitas dúvidas sobre a exequibilidade do Programa do Governo. Ou seja, não me parece que a situação orçamental do país, mesmo sendo sólida, seja suscetível de acomodar todas as promessas que estão no Programa do Governo.

Julgo que a execução do Programa do Governo constitui uma ameaça às contas públicas. Dá-me a ideia de que o Governo também já o entendeu e procura encontrar argumentos para que, mais à frente, diga que não o consegue executar porque a oposição aprovou outras medidas ou porque as contas públicas, afinal, não estavam tão bem como se dizia.

Com o objetivo de provocar uma crise política?

Não estou a dizer isso. Neste momento, o Governo está a trabalhar no plano orçamental de médio prazo com a Comissão Europeia, e já terá consciência de que, dentro dessas regras de rigor orçamental, não caberá a descida muito acentuada de receita que tem previsto e o aumento muito acentuado de despesa.

Preventivamente, está a preparar o país para que, a partir de 22 de setembro, possa dizer que a não execução do Programa do Governo decorre de um bloqueio da Assembleia da República (AR), ou porque apresentou medidas ou porque não permitiu outras. Estou convencido que, nessa altura, vai ficar muito evidente para todos que as várias medidas que estão incluídas no Programa do Governo não têm possibilidade de serem executadas num quadro orçamental de estabilidade e de rigor.

Estou muito expectante para ver como é que o Governo vai fazer o escalonamento plurianual das várias despesas adicionais e cortes de receitas que tem. Parece-me que o caminho que está a ser tomado é um caminho que vai conduzir, inevitavelmente, a desequilíbrios orçamentais de médio prazo, e isso é muitíssimo negativo para as famílias e empresas.