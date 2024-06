AGIF propõe “gestão ibérica” dos C-130 para combate a fogos. “Tem de haver um teto” na despesa

A cada ano que passa tem sido mais difícil convencer o poder político que tem que investir mais na prevenção?

É um clássico das tragédias. Sempre que há uma crise, há uma oportunidade. Em 2017, o país não olhou para o problema como um problema de bombeiros, de proteção civil, de combate. Fez o caminho de reconhecer que o contexto tinha que ser alterado e investiu muito, multiplicou por nove aquilo que se gastava em prevenção e duplicou aquilo que se gastava em combate.

Com a pandemia, com a guerra da Ucrânia, a atenção política deixou de estar tão preocupada com o tema e também, de facto, nós reduzimos em 60% o número de incêndios. Reduzimos a probabilidade da situação, mas estamos a atrasar-nos e é necessário acelerar a gestão da florestação, a silvopastorícia, a silvicultura e o fogo controlado. Mais: perdemos a oportunidade, no pós-2017, de atacar o tema da recuperação das áreas ardidas, de dizer ao seu proprietário: "isto aqui vai ser objeto de uma intervenção pública com 500 hectares". Espero que o Governo reforce o investimento quer na prevenção, quer no pós-fogo, no OE 2025.

A AGIF esteve na dependência direta do primeiro-ministro e agora está no Ministério da Agricultura. Isso quer dizer que, para este Governo, este tema perdeu importância?

A agência, ao estar na dependência do primeiro-ministro, tem uma facilidade muito grande para conseguir falar com os vários ministérios e promover agendas e orçamentos alinhados. Naturalmente, todas as entidades gostariam de estar perto do primeiro-ministro. Se sentirmos alguma dificuldade, vamos ser os primeiros a escrevê-lo no relatório do próximo ano. O primeiro-ministro explicou-nos a razão pela qual não estamos diretamente na dependência dele. Não quer ter serviços na dependência direta, quer dar empoderamento aos seus ministros.

Mas em termos de filosofia, o primeiro-ministro não quer mudar nada no modo como está a funcionar a AGIF?

É para manter as preocupações, a nossa independência, transparência, frontalidade com que colocamos os temas e fazer o seu seguimento e a sua monitorização. Vamos continuar a fazê-lo com diplomacia, como sempre o fizemos, mas a sinalizar os problemas que existem e que têm de ser resolvidos.