Depois da "união de facto" com Costa, Marcelo tem de fazer "igual" e "lutar para que o OE passe"

O PS vai ser pressionado?

Se o PS não ler aquilo que o país quer dizer e aquilo que os stakeholders políticos e sociais dizem, quer dizer… Não é uma questão de ser pressionado. É uma questão de construir a sua decisão olhando àqueles que são os fatores relevantes em si.

A dissolução da Assembleia da República é uma ferramenta que tem sido usada pelo Presidente da República com prudência ou exagero?

Respondo-lhe para a frente, para não olhar para trás. Marcelo Rebelo de Sousa quer tudo menos a dissolução até ao fim do mandato. A única dissolução que acho que pode ser analisada do ponto de vista que ele podia fazer em outro momento honesto é esta última. Mas esta última aconteceu porque António Costa quis ir-se embora. Pode-se fazer as pinturas e as histórias que se quiser. Foi Costa que se demitiu. Marcelo Rebelo de Sousa, em cima disso, o que é que fazia? Dar posse a um Governo com Mário Centeno? Estamos a brincar?

Acho que tem corrido bem [ao novo Governo], com protagonistas novos. Parece que voltámos a acertar um bocadinho nas décadas certas para lideranças de Governo. Olho a António Leitão Amaro, olho ao ministro dos Assuntos Parlamentares e a mais alguns. Cometem erros, são impreparados em algumas coisas, são rookies noutras, mas estão a andar. E Luís Montenegro não tem sido rookie em nada. É engraçado. É engraçado recordar o que o professor Cavaco Silva andava a dizer.

Luís Montenegro tem sido comparado a Cavaco Silva. É uma comparação que lhe parece fazer sentido?

Não. Entre o professor Cavaco Silva e o doutor Luís Montenegro vai uma diferença, como do Poço do Borratém à Feira de Sevilha. São pessoas muito distintas. O professor Cavaco Silva teve uma capacidade de se afirmar, enfim, de ganhar o respeito e a adesão do país, como não vi mais ninguém desde então.

Acha possível que Luís Montenegro ganhe essa opinião pública que Cavaco Silva ganhou?

Está a fazê-lo da forma mais inteligente que podia ser: não falar muito, largar um bocado a política, falar do Governo, das iniciativas do Governo, bem ou mal, do que estão a fazer, do que querem fazer. Fazê-lo de uma forma não agressiva, de uma forma que não procura dividir, que procura somar.

Daqui até outubro, Luís Montenegro não tem de fazer mais nada do que continuar, paciente e laboriosamente a fazer o que tem feito até aqui. Acho que se respira mais Primavera com Montenegro. Andávamos um bocado em Outono requentado…