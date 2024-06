Cabrita contra pressa em antecipar legislativas. “O único excitado que quer sempre eleições é o PR"

Não havendo eleições legislativas, como é que o Governo faz?

O Governo pode apresentar um segundo orçamento. Há múltiplas soluções. Não temos de ser tremendistas. Temos de ser criativos, no sentido de encontrar soluções e não para caminhar para o beco seguinte. Para isso já nos chegou este processo totalmente anómalo que nos trouxe aqui. O Presidente da República marcou eleições sem apoio do Conselho de Estado e precipitadamente.

Primeiro, o que resulta destas [europeias] é que não há nenhuma alteração radical relativamente às forças que têm a aspiração de liderar soluções de governo. O PS ganhou claramente. Isso é muito importante para a afirmação de Pedro Nuno Santos. E trava o tal caminho de arrogância de Luís Montenegro. O PS tem sentido legitimar que é o maior partido português em termos eleitorais. Portanto, o PS tem a obrigação e a responsabilidade de, face a uma abertura do Governo, analisar com profundidade as propostas apresentadas.

Tem a mesma opinião de Carlos César, o presidente do PS, que, na campanha eleitoral, dizia que era preciso o PS ter paciência e não ter pressa em eleições legislativas a breve trecho?

Com certeza. O único excitado que quer sempre eleições é o Presidente da República.

Há pessoas no PS que ficam preocupadas, que acham que se o PS viabilizar um Orçamento, fica colada a imagem que está a dar a mão a Luís Montenegro e pode vir a ser penalizado. Acha que não faz sentido nenhum este receio?

É preciso responsabilidade. O PS é o maior partido português. Hoje é possível dizer isto, depois destas eleições. É o maior partido português em termos eleitorais. O PS, com o sentido de responsabilidade de ser o maior partido português e um partido europeísta, tem a obrigação de ter sentido de responsabilidade. E, portanto, não tem nenhuma obrigação de dizer à partida, "vamos aprovar o orçamento", que parece que alguns exigem, mas também deve dizer que está disponível para discutir as propostas apresentadas pelo Governo, bem como pelos outros partidos.

Foi dirigente do PS, fez parte do núcleo duro em dois governos do António Costa. Sente que fez parte de uma purga dentro do partido? Que o PS, de certa maneira, o deixou cair ou que é considerado um ativo tóxico?

Acho que não.

E a sua relação com António Costa? Tem falado com ele?

Já almocei com ele depois de ele ter saído do Governo.

E gostava de ver o ex-primeiro-ministro como presidente do Conselho Europeu e acha que, de facto, isso é uma possibilidade?

Depende do equilíbrio de forças no Conselho Europeu. Estas eleições europeias são muito preocupantes pelo crescimento de forças radicais de direita, sobretudo em alguns dos países centrais, e pela falência da direita clássica, a direita democrática que, já se suicidou nas mãos da extrema-direita em Itália e está à beira de o fazer em França. Acho que ele tem todas as condições para isso.