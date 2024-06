CGTP crítica 15.º mês. "Se há dinheiro para prémios, há dinheiro para salários"

Se os patrões têm dinheiro para pagar um 15.º mês aos trabalhadores, então aumentem os salários em vez de darem prémios, defende o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público.

Tiago Oliveira defende o alargamento a toda a função pública das negociações que estão a ser feitas com professores e polícias. Garante que a Intersindical vai analisar as medidas do Governo, que para já segue "pelos pingos da chuva", porque deixou as propostas do trabalho para mais tarde. Sobre uma greve geral, não se compromete, mas também não fecha a porta.

A CGTP marcou uma semana de "esclarecimento, ação e luta" entre 20 e 27 de junho, menos de três meses depois de o Governo tomar posse. É um prazo suficiente para avaliar o trabalho deste executivo?

No nosso ponto de vista, o que está no programa do Governo é muito mau para o mundo do trabalho: irá acentuar de forma significativa a desregulação dos horários de trabalho, a precariedade, irá estagnar cada vez mais os salários e continua a perpetuar um ataque enorme à contratação coletiva.

Esta semana tem ainda outra vertente que é, perante um brutal aumento de custo de vida, conduzir os trabalhadores para a luta pela melhoria dos salários.

Que pontos do programa do Governo é que levam a essa desregulação dos horários e à estagnação dos salários?

O programa, sempre que se refere às questões da valorização dos trabalhadores, anexa essa valorização ao aumento da produtividade nas empresas.



Está a referir-se ao facto de fazer depender o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) da produtividade?

Estou a falar em todas as vertentes, seja no salário, na questão dos horários, na precarização das relações de trabalho. No que diz respeito aos horários, temos 45 % dos trabalhadores com horários de trabalho atípicos (trabalho noturno, ao serão, por turnos, aos fins de semana, feriados), estamos a falar de 2,9 milhões de trabalhadores.

O programa do Governo prevê dar um apoio financeiro às empresas que queiram constituir creches nos locais de trabalho. Podemos olhar para esta medida e partir do pressuposto de que é socialmente importante, mas nós conhecemos a realidade no mundo do trabalho. Porque é que temos que ter o horário de trabalho alargado aos domingos no comércio? Por que é que temos que ter o comércio aberto nos feriados? É uma questão fundamental, é essencial para o país? Não é.



Dessa percentagem de trabalhadores afetados por horários atípicos, quantos correspondem a funções imprescindíveis?

É uma discussão que pretendemos fazer com o Governo e com as associações patronais. Quais são os critérios que estão estabelecidos para considerarmos que uma empresa que trabalha com horário contínuo é uma empresa essencial naquilo que produz.